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رياضة

قائد المولودية ضمن القائمة المُوسّعة لِبيتكوفيتش

علي بهلولي
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قائد المولودية ضمن القائمة المُوسّعة لِبيتكوفيتش
ح.م
أيوب عبدلاوي في إحدى مقابلات المنتخب الوطني.

ألمح اللاعب الدولي الجزائري السّابق أيوب عبدلاوي إلى عودته لِبيت “الخضر”، تأهّبا للمشاركة في مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا.

وتُجرى المقابلتان في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وترك قائد مولودية الجزائر عبدلاوي الانطباع، بِأن اسمه مُدرج ضمن القائمة الموسّعة التي ضبطها النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، استعدادا لِخوض مقابلتَي غينيا كوناكري وأوغندا. وذلك في أحدث ظهور إعلامي له بِالتلفزيون العمومي الجزائري.

ولم يلعب عبدلاوي (31 سنة) أيّ لقاء مع “مُحاربي الصّحراء” منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وبِالضّبط منذ مشاركته أساسيا ضد المُضيّف منتخب جيبوتي في الـ 12 من نوفمبر 2021، ضمن إطار دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. عِلما أن ابن بلدية الرغاية (العاصمة) شارك في 9 مقابلات دولية منذ 2017.

وقد يكون عبدلاوي بديلا للمُصاب والمُنتهي موسمه رامي بن سبعيني، خاصة وأنهما يشتركان في خاصّية شغل مركزَي مدافع أيسر وقلب دفاع.

وعلى مستوى الأندية، لعب أيوب عبدلاوي دورا بارزا في حصد المولودية لقب البطولة الوطنية، بعد أن خاض 25 مباراة من أصل 26 مواجهة للفريق، وسجّل هدفَين. كما ساهم بِقوّة في بلوغ “العميد” نهائي كأس الجمهورية، موقّعا هدفا.

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