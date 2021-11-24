-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قائد الناحية العسكرية السادسة يزور الإمارات العربية المتحدة

الشروق أونلاين
  • 1131
  • 0
قائد الناحية العسكرية السادسة يزور الإمارات العربية المتحدة

قام  اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات الطبعة السابعة عشر لمعرض الطيران بدبي .

وجاء في بيانا وزارة الدفاع الوطني “ممثلا للفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قام اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات الطبعة السابعة عشر لمعرض الطيران بدبي وهذا خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري”.
وأضاف البيان، أنه خلال هذه الزيارة، طاف الوفد الجزائري بمختلف أجنحة هذا المعرض الدولي الهام، الذي عرف مشاركة دولية واسعة، أين تلقى شروحات من ممثلي مختلف المؤسسات المشاركة التي عرضت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران العسكري.

مقالات ذات صلة
احموا المرأة الجزائرية من مخاطر “تيك توك”!

احموا المرأة الجزائرية من مخاطر “تيك توك”!

الدرك الوطني: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المهاجرين

الدرك الوطني: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المهاجرين

.. “كهرباء شمسيّة” قريبًا

.. “كهرباء شمسيّة” قريبًا

مجمع الغرب لتربية الدواجن مهدد بالإفلاس

مجمع الغرب لتربية الدواجن مهدد بالإفلاس

قضية رئيس المحكمة المحبوس تؤجل البت في قضية حدّاد بوهران

قضية رئيس المحكمة المحبوس تؤجل البت في قضية حدّاد بوهران

“انفجار” في استهلاك المضادات الحيوية خلال جائحة كورونا

“انفجار” في استهلاك المضادات الحيوية خلال جائحة كورونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد