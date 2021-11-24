قائد الناحية العسكرية السادسة يزور الإمارات العربية المتحدة

قام اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات الطبعة السابعة عشر لمعرض الطيران بدبي .

وجاء في بيانا وزارة الدفاع الوطني “ممثلا للفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قام اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات الطبعة السابعة عشر لمعرض الطيران بدبي وهذا خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري”.

وأضاف البيان، أنه خلال هذه الزيارة، طاف الوفد الجزائري بمختلف أجنحة هذا المعرض الدولي الهام، الذي عرف مشاركة دولية واسعة، أين تلقى شروحات من ممثلي مختلف المؤسسات المشاركة التي عرضت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران العسكري.