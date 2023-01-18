قائد برشلونة يرفض مزاملة رونالدو في النصر السعودي

رفض قائد برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، عرض نادي النصر السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب إذاعة “راديو كتالونيا”، فإن بوسكيتس رفض عرضا للعب في النصر السعودي، مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضافت إذاعة “راديو كتالونيا” أن بوسكيتس، لم يقرر بعد مسألة استمراره مع برشلونة أو الرحيل.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة، في صيف 2023، ويمتلك اللاعب عرضا من إنتر ميامي الأمريكي، المملوك لدافيد بيكام.

وووضع النصر، خطة لتدعيم صفوف الفريق بعدد من النجوم، بعد ضم كريستيانو رونالدو، من بينهم مودريتيش، وبوسكيتس، وأسماء أخرى.