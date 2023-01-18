-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قائد برشلونة يرفض مزاملة رونالدو في النصر السعودي

عمر سلامي
  • 320
  • 0
قائد برشلونة يرفض مزاملة رونالدو في النصر السعودي
أرشيف
سيرجيو بوسكيتس

رفض قائد برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس، عرض نادي النصر السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب إذاعة “راديو كتالونيا”، فإن بوسكيتس رفض عرضا للعب في النصر السعودي، مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضافت إذاعة “راديو كتالونيا” أن بوسكيتس، لم يقرر بعد مسألة استمراره مع برشلونة أو الرحيل.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة، في صيف 2023، ويمتلك اللاعب عرضا من إنتر ميامي الأمريكي، المملوك لدافيد بيكام.

وووضع النصر، خطة لتدعيم صفوف الفريق بعدد من النجوم، بعد ضم كريستيانو رونالدو، من بينهم مودريتيش، وبوسكيتس، وأسماء أخرى.

مقالات ذات صلة
الإعلام المغربي يُحرف بيان “الكاف” حول حفل افتتاح شان الجزائر

الإعلام المغربي يُحرف بيان “الكاف” حول حفل افتتاح شان الجزائر

الإعلام الفرنسي يضغط من أجل منع المواهب الشابة الالتحاق بالمنتخب الوطني

الإعلام الفرنسي يضغط من أجل منع المواهب الشابة الالتحاق بالمنتخب الوطني

“الشان” فرصة ثمينة لبعض المحليين لطرق أبواب المنتخب الأول

“الشان” فرصة ثمينة لبعض المحليين لطرق أبواب المنتخب الأول

هل بعثت طبعة الجزائر الروح في بطولة الشان؟

هل بعثت طبعة الجزائر الروح في بطولة الشان؟

هذا ما قاله موتسيبي عن حظوظ الجزائر في احتضان “كان” 2025

هذا ما قاله موتسيبي عن حظوظ الجزائر في احتضان “كان” 2025

المغرب سَتُدْرَجُ في ذيل الترتيب

المغرب سَتُدْرَجُ في ذيل الترتيب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد