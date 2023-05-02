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رياضة

قائد صغار “الخضر” يعتذر إلى الجزائريين

علي بهلولي
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قائد صغار “الخضر” يعتذر إلى الجزائريين
الأرشيف
مسلم أناتوف

أدلى اللاعب الدولي الجزائري أشبال مسلم أناتوف مساء الثلاثاء، بِتصريحات إعلامية عقب مواجهة السنيغال.

وقال المهاجم أناتوف إنه يعتذر إلى الجماهير الجزائرية الذوّاقة للّعبة الأكثر شعبية في العالم، بعد هذه الخسارة الثقيلة.

وأضاف اللاعب الذي ينتمي إلى أكاديمية “الفاف” بِولاية سيدي بلعباس في تصريحات للتلفزيون العمومي الجزائري، أنه حاول رفقة زملائه في المنتخب الوطني أشبال تجاوز العقبة السنيغالية، لكنّهم لم يُفلحوا.

وتابع قائد صغار “الخضر” يقول إن المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة سيرمي بِثقله، لِحصد بطاقة التأهّل لِربع نهائي “كان” الأشبال، خلال المواجهة الأخيرة أمام الكونغو برازافيل.

ولم يجد المهاجم مسلم أناتوف مساء الثلاثاء مَن يُغذّيه بِالكرات التهديفية أمام منطقة عمليات المُنافس، في غياب صانع ألعاب حقيقي يُؤدّي هذا الدّور الحيوي، ناهيك عن عجز المدرب رزقي رمان عن ابتكار حلول تكتيكية تُذيب الحواجز السنيغالية.

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