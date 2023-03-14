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قائد قوات جنوب إفريقيا على رأس وفد عسكري هامّ في الجزائر

الشروق أونلاين
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قائد قوات جنوب إفريقيا على رأس وفد عسكري هامّ في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، الفريق أول رودزاني مافوانيا قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وتطرق الجانبان في هذا اللقاء، حسب بيان لوزارة الدفاع، إلى “حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين، وسبل تعزيزه بشكل مستمر”.

كما تناول الطرفان “التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما، والقارة الإفريقية على وجه الخصوص. حيث تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وألقى الفريق أول شنقريحة كلمة بالمناسبة، وجاء فيها:

 تعد هذه الزيارة دليلا على عزمنا المشترك على تجسيد الإرادة السياسية، التي تحدو السلطات العليا للبلدين، من أجل العمل سويا من أجل إرساء تعاون متنوع، قائم على التبادل والتشاور، وعلى ضوء مسعى متبصر وبراغماتي، من شأنه الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية بين بلدينا، وفي مستوى الطموحات المنبثقة عنها.

في هذا السياق، يتعين إدراج هذا التعاون في إطار بروتوكول تعاون عسكري، تتم المصادقة عليه، من طرف جيشينا، وإنني على يقين أن زيارتكم، اليوم، ستسمح بوضع معالم هذا التعاون، للتوصل إلى التوقيع على اتفاق في هذا المجال بين مؤسستينا.

كما شدّد الفريق أول على الإرادة الصادقة التي تحدو الطرفين، على صعيد توحيد جهودهما للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار، على مستوى القارة الإفريقية:

أؤكد لكم إرادتنا الصادقة على توحيد جهودنا، من أجل إعادة تنشيط تعاون يتماشى مع تطلعات شعبينا، نظرا لكون العلاقات الثنائية بين البلدين، تتسم، أكثر من أي وقت مضى، بطابع الامتياز، الذي يتجلى من خلال إرادة مشتركة للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار، على مستوى قارتنا الإفريقية.

من جهته أكد رودزاني مافوانيا تطابق الرؤى والتحاليل بين الجزائر وجنوب إفريقيا، بخصوص القضايا الراهنة على المستويين القاري والدولي، واستعداد بلاده للعمل على تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

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