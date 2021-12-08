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رياضة

قائد منتخب المغرب: “سنستعد جيدا لتحقيق الفوز على الجزائر”

سليم.ع
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قائد منتخب المغرب: “سنستعد جيدا لتحقيق الفوز على الجزائر”
أرشيف
بدر بانون

قال قائد منتخب المغرب بدر بانون، أن مواجهة المغرب للجزائر فيها بعض الحساسية لكنها تبقى مباراة بين منتخبين وستلعب على جزئيات بسيطة.

وأضاف بانون في تصريحات له على هامش الحصة التدريبية لأسود الأطلس: ” المباراة فيها بعض الحساسية لكن تبقى مباراة كرة قدم، وليس لدينا خيار غير الفوز للمرور إلى نصف النهائي”.

وأكد قائد منتخب المغربي، أن التشكيلة ستستعد جيدا من أجل تحقيق الفوز وتشريف قميص المنتخب.

وقال بانون: ” اللقب يستدعي المرور على مباريات صعبة، وسنكون مستعدين للمواجهة وبتركيز كبير على غرار استعداداتنا للمباريات السابقة”.

وختم قائد المنتخب المغربي:” ننتظر مساندة كبيرة من جماهيرنا لتحفيز اللاعبين وسنكون عند حسن ظنهم”.

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