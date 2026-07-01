يوجد قائد منتخب سويسرا غرانيت تشاكا في وضعية حرجة نفسيا، عشية مواجهة الجزائر بِرسم الدور الـ 16 لمنافسة كأس العالم 2026.

وتُقام هذه المباراة بِمدينة فانكوفر الكندية، فجر الجمعة المقبل.

ويُتّهم متوسط الميدان غرانيت تشاكا بِأنه منشغل بِسوق الانتقالات الصيفية الحالية، بدلا من التركيز على خوض منتخبه الوطني السويسري لِمنافسة المونديال.

ويُهاجم اللاعبَ تشاكا أنصارُ لِمنتخب سويسرا، ومشجعون لِنادي سندرلاند الإنجليزي، الذين وصفوه بـ “الخائن”، وفقا لِأحدث تقارير الصحافة السويسرية. التي أوضحت أن اللاعب منشغل بِعرض من نادي تشيلسي قيمته 8 ملايين جنيه استرليني (نحو 9.50 ملايين أورو).

ويرتدي غرانيت تشاكا زي نادي سندرلاند منذ صيف 2025، بِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2028.

ويحمل غرانيت تشاكا (33 سنة) شارة القائد في صفوف منتخب سويسرا، وأيضا نادي سندرلاند.

وفي المونديال الحالي، خاض غرانيت تشاكا كل أطوار المقابلات الثلاث لِمنتخبه الوطني السويسري في دور المجموعات، أمام قطر والبوسنة وكندا، وسجّل هدفا من ركلة جزاء.