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رياضة

قائد منتخب قطر: هدفنا تجاوز الجزائر للاقتراب من التتويج

سليم.ع
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قائد منتخب قطر: هدفنا تجاوز الجزائر للاقتراب من التتويج
أرشيف
قائد منتخب قطر حسن الهيدوس

قال قائد منتخب قطر حسن الهيدوس، أن مباراة الجزائر في نصف النهائي ستكون صعبة للغاية.
وأكد الهيدوس في تصريحات له عقب الحصة التدريبية التي أجراها “العنابي” أمسية الأحد أن مواجهة الجزائر صعبة لامتلاك “الخضر” لاعبين من أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة.

وأضاف قائد منتخب قطر: “هدفنا المنافسة ومواصلة المشوار في البطولة، من أجل التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية، وعلينا العمل أكثر وبذل مجهودات مضاعفة، لأن مواجهة نصف النهائي ستكون صعبة جدا”.

وفي رده على سؤال، حول المنتخب الذي يفضل مواجهته في النهائي في حال التأهل، قال قائد منتخب قطر: نركز الآن على مباراة الجزائر، ونتمنى تحقيق التأهل، وبعدها نفكر في المنافس القادم “.

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