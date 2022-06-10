قائمة أفضل الجامعات الجزائرية لسنة 2022

وفقا لخمسة معايير.. وزارة التعليم العالي تصدر:

تصدرت جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين باب الزوار قائمة الترتيب الخاص بأحسن الجامعات الجزائرية لسنة 2022 الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا واعتمدت فيه على عدة معايير علمية وبحثية .

واعتمدت الوزارة في ترتيبها لأفضل الجامعات لسنة 2022 على خمسة معايير مختلفة وهي التعليم وجودته الذي يحتسب بـ25 نقطة، والبحث العلمي 35 نقطة، والتطوير التكنولوجي والإبداع 15 نقطة، بالإضافة للحوكمة 15 نقطة، والانفتاح على الجامعات الدولية 10 نقاط، وكلها معايير يعول عليها القطاع من أجل النهوض بالتعليم العالي في الجزائر والاستفادة من الجامعة الجزائرية في برنامج الحكومة والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تعتبر من الأولويات للوصول إلى الحوكمة الرشيدة والانفتاح على العالم.

ويبرز من خلال التصنيف الذي شمل 109 مؤسسة تعليم عالي من جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا، تصدر كل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تلمسان وجامعة سطيف 1 للترتيب بحصولها على المراتب الثلاث على التوالي، فيما احتلت جامعة المسيلة المرتبة الرابعة.

واللافت في التصنيف تفوق الجامعات على المدارس العليا، إذ نجد فقط المدرسة العليا للبيطرة في المرتبة السادسة، كما أن عددا من الجامعات العريقة تدحرجت في ترتيبها وتصنيفها مثل جامعة الجزائر 1 التي احتلت المرتبة 26، ونفس الشيء لجامعة الجزائر 3 التي تم ترتيبها في المرتبة 62 مقارنة بجامعة جديدة وهي البليدة 2 التي تحصلت على المرتبة 24 .

ويشير التصنيف إلى أن المدارس العليا ذات السمعة العلمية الجيدة لم تتحصل على ترتيب جيد وفقا للمعايير المعتمد عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثل المدرسة العليا للأشغال العمومية التي احتلت المرتبة 82 وحتى المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالجزائر العاصمة احتلت المركز 87 وغيرها من المدارس العليا التي كان تذيلت الترتيب مقارنة بالجامعات .