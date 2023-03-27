قائمة أوّلية بأسماء التلاميذ المتوجهين لشعبة الفنون

أوّل دُفعة تجتاز البكالوريا السنة المقبلة تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون

استكمل مديرو الثانويات إعداد قائمة أوّلية بأسماء التلاميذ الراغبين في التوجّه نحو شعبة الفنون، تم إرسالها إلى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار مساعي الوزارة لتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي أهمّية كبرى لهذا التخصّص، حيث يٌفترض تنظيم أوّل بكالوريا شعبة فنون السنة المقبلة ـ 2023/2024.

وحسب التعليمة رقم 77 الصادرة عن المديرية العامة للتعليم بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 16 مارس الجاري، الموجّهة إلى مديري التربية، بخصوص التوجيه نحو شعبة الفنون بعنوان السنة الدراسية 2023 ـ 2024، فإن مديري الثانويات عبر الوطن، ملزمون بإعداد قائمة أوّلية بأسماء التلاميذ الراغبين في التوجّه نحو شعبة الفنون.

وتؤكد التعليمة التي تلقت “الشروق” نسخة منها، والموقّعة من طرف المدير العام للتعليم قاسم جهلان، بتفويض من وزير التربية الوطنية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطوير شعبة الفنون وامتداداتها في النظام التربوي ومآلاتها في الحياة الفنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والحضارية، وبغية تفعيل دور فنّ السينما والسمعي البصري والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية من أجل تعزيز الإنتاج الفكري والثقافي والفنّي خدمة للاقتصاد الوطني.

وتسعى وزارة التربية من خلال هذه التعليمة، إلى ضبط الإطار التنظيمي لعملية توجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي، من الجذعين المشتركين آداب وعلوم وتكنولوجيا إلى شعبة الفنون بخياراتها الأربعة برسم الموسم الدراسي 2023 ـ2024، حيث يٌطلب من مديري الثانويات ومن خلالها مستشاري التوجيه المدرسي والمهني استكشاف التلاميذ ذوي المواهب والميولات الفنية.

ويتحقّق ذلك ـ حسب التعليمة ـ من خلال عملية التواصل مع تلاميذ الجذعين المشتركين آداب وعلوم وتكنولوجيا وأولياء أمورهم، بهدف تعريفهم بشعبة الفنون ومستلزماتها، وآفاقها الجامعية والمهنية، واستغلال استبيان الميول والاهتمامات من أجل التعرّف على ميولات التلاميذ المعنيين واستثمارها في مساعدتهم على بلورة خياراتهم لهذه الشعبة، ودراسة بطاقات الرغبات الأوّلية للتلاميذ الذين يتوسّم فيهم الانتقال إلى القسم الأعلى بغية مرافقة الراغبين منهم للتوجّه نحو هذه الشعبة في تدقيق اختياراهم والبتّ فيها.

وفي ذات السياق، طلب مدير التعليم من مديري الثانويات إعداد قائمة أولّية للتلاميذ الراغبين في التوجّه نحو شعبة الفنون، حسب نموذج تم إرفاقه بالتعليمة، وإرسالها إلى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية.

وطلب مدير التعليم من مسؤولي الثانويات السهر على تنفيذ هذه التعليمة وإيلائها العناية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة منها، مع الحرص على احترام الآجال المحدّدة، مشددا: “تبقى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تحت تصرف مديري الثانويات لتقديم أي توضيحات أو استفسارات تخصّ العملية”.