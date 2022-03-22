قائمة احتياطية للمحاربين تحسبا للقاء العودة

انطلاق تربص "مالابو" بحصة فيديو

علمت “الشروق”، من مصادر موثوقة، بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي، استدعى مجموعة من اللاعبين الاحتياطيين، للبقاء في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، للتدرب هناك تحت إشراف محضر بدني، وذلك تحسبا لأي طارئ قد يحدث قبل لقاء العودة أمام منتخب الكاميرون، برسم الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم، المقررة نهاية العام الجاري بقطر.

وأوضح مصدرنا أن بلماضي استدعى مجموعة اللاعبين من القائمة الموسعة التي تتضمن كلا من اللاعبين المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بلقاءي الدور الفاصل ضد منتخب الأسود غير المروضة، يومي 25 و29 مارس الجاري، علما أن الناخب الوطني كشف خلال الندوة الصحفية الأخيرة عن هذه القائمة التي تتشكل من 35 لاعبا، استدعى منهم 24 فقط إلى سفرية دوالا من أجل خوض مباراة الذهاب يوم الجمعة القادم أمام منتخب الكاميرون بملعب جابوما.

وأضاف مصدرنا أن إلياس شتي، المدافع الأيسر، لنادي الترجي الرياضي التونسي، من بين اللاعبين الاحتياطيين الذين يستعدون في مركز تحضير المنتخبات الوطني، بجانب عناصر أخرى تتواجد هي الأخرى بمقر تربص الخضر في الجزائر بمركز سيدي موسى في حالة تأهب تحسبا للاستعانة بهم عند الضرورة.

وعلى ما يبدو، فإن المدرب الوطني، جمال بلماضي، لا يريد أن يترك أي مجال للصدفة أو المفاجأة، لهذا لجأ إلى استدعاء لاعبين احتياطيين للاستعداد في سيدي موسى، وربما يكون لتصرفه بهذا الشكل نوايا أخرى من أجل الدفع بلاعبين آخرين أكثر انتعاشا وحيوية في لقاء العودة يوم 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، وهذا كاحتياط لأي طارئ قد يحدث ما بين المباراتين في ما يخص لياقة بعض اللاعبين، الذين قد يتأثرون بالإرهاق بسبب السفر الشاق والطويل إلى غينيا الاستوائية أين يجري الخضر تحضيراتهم قبل التنقل إلى دوالا. فضلا عن ذلك الطقس الصعب الذي تحضر فيه وتلعب فيه العناصر الوطنية مباراة الذهاب تحت نسبة رطوبة عالية جدا.