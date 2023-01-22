قائمة الطرقات المغلقة بسبب الثلوج بتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل

كشف تطبيق “طريقي” التابع لمصالح الدرك الوطني، عن قائمة جديدة للطرقات المغلقة بسبب تساقط كميات معتبرة من الثلوج عبر عدد من ولايات البلاد.

وحسب التحديث الأخير للقائمة عند الساعة السابعة صباحا من يوم الأحد، فإن الطرقات المغلقة في 4 ولايات جراء تراكم الثلوج هي كالتالي:

1-تيزي وزو :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

02-البويرة :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

03- جيجل:

– الطريق الولائي رقم 135أ الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر و جيجل و ترعي بينان ولاية ميلة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 135ب الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر و الشحنة .مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 142 الرابط بين بلديتي الشحنة ولاية (جيجيل) وتسالة لمطاعي ولاية (ميلة)، مغلق بسبب تراكم الثلوج..

– الطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة و تاكسنة مغلق بسبب تراكم الثلوج .

– الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة وإيراقن السويسي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى وبن زيادة و العوانة

– الطريق الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق البلدي غير مرقم الرابط بين بلدبتي اولاد رابح (جيجل) و ترعي بينان ولاية ميلة .مغلق بسبب #تراكم_الثلوج.

04- بجاية:

– الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.