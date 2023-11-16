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رياضة

قائمة اللاعبين الأساسين الجزائريين في مواجهة الصّومال

علي بهلولي
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قائمة اللاعبين الأساسين الجزائريين في مواجهة الصّومال
ح.م

أعلن النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عصر الخميس، عن قائمة لاعبيه الأساسيين الذين يُواجهون نظراءهم من الصّومال.

وبرز في اللائحة توظيف بلماضي للمدافع الأيسر ياسر لعروسي أساسيا، وذلك لِأوّل مرّة في المشوار الرياضي لِلمُحترف بِنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي. عِلما أن لعروسي يستعدّ لِخوض ثاني مباراة دولية له في صفوف “الخضر”.

واستعاد المهاجم بغداد بونجاح مركزه الأساسي، بعد غياب عن محطّة شهر أكتوبر الماضي، وعدم المشاركة في مواجهتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وحمل الجناح رياض محرز شارة قائد الفريق، مثلما تعوّد عليه نجم نادي الأهلي السعودي.

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