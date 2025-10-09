قائمة اللاعبين الأساسيين الجزائريين أمام الصومال

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم عصر الخميس، عن قائمة اللاعبين الأساسيين لـ “الخضر” في مواجهة الصومال.

ويُلاحظ من الوهلة الأولى أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اعتمد على لائحة لاعبين “تقليدية”، إلى حدّ كبير. إذا استثنَينا توظيف المدافع رفيق بلغالي لِأوّل مرّة، وترك المهاجم أمين غويري احتياطيا.

ومعلوم أن بلغالي (23 سنة) من نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، أحد الوافدين الأربعة الجدد إلى بيت المنتخب الوطني، في المحطة الدولية لِشهر أكتوبر الحالي.

واستغنى المسؤول الفني الأول عن “الخضر” عن ثلاثة لاعبين وهم: المدافع كيفين قيطون، والمهاجمَين بدر الدين بوعناني وأمين شياخة. وقد يكون ذلك لِخيارات تكتيكية، أو الوفرة والنوعية الجيّدة لِزملائهم في هذه المناصب.