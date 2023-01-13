قائمة اللاعبين الأساسيين للجزائر في مباراة ليبيا

كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة عن قائمة لاعبيه المحلّيين الأساسيين، الذين سَيُواجهون نظراءهم من ليبيا.

ويتبارى المنتخب المحلّي مع المنافس الليبي بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، الجمعة على الساعة الثامنة ليلا. في إطار افتتاحية بطولة إفريقيا 2023 لِهذه الفئة.

ومنح التقني بوقرة مدافع مولودية الجزائر أيوب عبدلاوي شارة قائد المتخب المحلّي الجزائري.

وجاءت لائحة اللاعبين الأساسيين للمنتخب المحلّي الجزائري كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز.

خطّ الدّفاع: أيوب عبدلاوي، مختار بلخيثر، يوسف العوافي، زين الدين بلعيد.

خطّ الوسط: أحمد قندوسي، زكريا دراوي، حسام مريزيق.

خطّ الهجوم: عبد الرحمان مزيان، أيمن محيوس، عزيز الحمري.