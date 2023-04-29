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رياضة

قائمة اللاعبين الأساسيين لِأشبال “الخضر” أمام الصومال

علي بهلولي
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قائمة اللاعبين الأساسيين لِأشبال “الخضر” أمام الصومال
ح.م

كشف الناخب الوطني رزقي رمان مساء السبت عن قائمة لاعبيه الأساسيين، الذين سيُواجهون أشبال الصومال.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

وتندرج المواجهة ضمن إطار افتتاحية بطولة إفريقيا أشبال، التي أُعطيت إشارة انطلاقها مساء السبت، في حفل بهيج.

واعتمد التقني رمان في قائمة العناصر الأساسية، على خمسة لاعبين محترفين، وستّة زملاء لهم ينشطون محلّيا.
ومنح الناخب الوطني المهاجم الفذّ مسلم أناتوف شارة قائد الفريق.

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