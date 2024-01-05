قائمة اللاعبين الأساسيين لِبلماضي في مواجهة الطوغو

كشف النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الجمعة، عن قائمة لاعبيه الأساسيين في مواجهة الفريق المحلّي الطوغولي.

وتُجرى هذه المواجهة التحضيرية بِملعب “كيغي” بِالعاصمة الطوغولية لومي، تحت إدارة تحكيم من البنين.

واعتمد بلماضي على تشكيل أساسي “تقليدي” يضمّ خيرة لاعبيه، سُجّل من خلاله عودة متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، بعد غياب دام قرابة 10 أشهر بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة. حيث كانت مواجهة النيجر بِتونس في الـ 27 من مارس الماضي، آخر لقاء دولي لِلاعب نادي ميلان آسي الإيطالي.

واستمرّ الجناح رياض محرز في حمل شارة قائد “مُحاربي الصّحراء”.

وضمّت دكّة البدلاء كلّ اللاعبين الذين وُجّهت إليهم الدّعوة، بِاستثناء حارسَي المرمى الاحتياطيَين رايس وهّاب مبولحي ومصطفى زغبة، حيث فضّل النّاخب الوطني عدم جلبهما إلى مواجهة الطوغو، والاكتفاء بِزميلهما أسامة بن بوط بديلا لِحامي العرين الأساسي أنطوني ماندريا.