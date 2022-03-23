قائمة اللاعبين الجزائريين الأعلى أجرا في البطولة الفرنسية

كشفت وسيلة إعلام فرنسي عن أجور لاعبي البطولة المحلّية، بينهم العناصر الحالية للمنتخب الوطني الجزائري، أو سبق لهم ارتداء زيّ “الخضر”.

جاء ذلك في ملف أعدّته صحيفة “ليكيب”، ونشرته في أحدث أعدادها.

وتصدّر 9 لاعبين دوليين حاليين أو سابقين لائحة المحترفين الجزائريين، وذلك على النّحو التالي. مع الإشارة إلى أن الأجرة شهرية وليست سنوية:

1- المهاجم أندي ديلور: 210 آلاف أورو.

عمره 30 سنة، ويرتبط مع نادي نيس بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

2- صانع الألعاب رياض بودبوز: 200 ألف أورو.

عمره 32 سنة، ويرتبط مع نادي سانت إيتيان بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

3- المدافع يوسف عطال: 150 ألف أورو.

عمره 25 سنة، ويرتبط مع نادي نيس بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.

4- متوسط الميدان نبيل بن طالب: 65 ألف أورو.

عمره 27 سنة، ويرتبط مع نادي أونجي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

5- متوسط الميدان فريد بولحية: 50 ألف أورو.

عمره 29 سنة، ويرتبط مع نادي ماتز بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

6- متوسط الميدان هشام بوداوي: 46 ألف أورو.

عمره 22 سنة، ويرتبط مع نادي نيس بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.

7- صانع الألعاب يوسف بلايلي: 45 ألف أورو.

عمره 30 سنة، ويرتبط مع نادي براست بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

8- متوسط الميدان هاريس بلقبلة: 45 ألف أورو.

عمره 28 سنة، ويرتبط مع نادي براست بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

9- الحارس ألكسندر أوكيجة: 42 ألف أورو.

عمره 33 سنة، ويرتبط مع نادي ماتز بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.

وبِخصوص اللاعبين الأعلى أجرا في بطولة القسم الأوّل الفرنسي، ضمّت المنصّة الثلاثي التالي (الرّاتب الشهري وليس السنوي):

1- المهاجم البرازيلي نيمار: 4.08 مليون أورو.

عمره 30 سنة، ويرتبط مع نادي باريس سان جيرمان بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

2- المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: 3.38 مليون أورو.

عمره 34 سنة، ويرتبط مع نادي باريس سان جيرمان بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2023.

3- المهاجم كيليان مبابي: 2.22 مليون أورو.

عمره 23 سنة، ويرتبط مع نادي باريس سان جيرمان بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وبِاستثناء نادي “البي آس جي” الذي يمتلك ميزانية ضخمة جدا، تُعتبر البطولة الفرنسية مصدر نفور اللاعبين المحترفين، لِكون فرقها لا تدفع رواتب مغرية لهم.