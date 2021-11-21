قائمة “الماجيك” برتبة منتخب أول.. والتساؤلات تتوالى

اقتصرت قائمة مدرب المنتخب الوطني المحلي، المعنية بكأس العرب، على خمسة أسماء محلية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات العناصر الأخرى التي حضرت كل التربصات السابقة.

ورغم أن الجميع كان ينتظر تدعيم المنتخب المحلي، بأسماء من المنتخب الأولى لمنحه قوة أكبر، ولضمان بقاء تلك العناصر في أجواء المنافسة قبل كأس أمم إفريقيا، إلا أن تواجد خمسة لاعبين فقط من البطولة المحلية، أثار التساؤلات.

وكانت العناصر الناشطة في البطولة الوطنية، والتي سبق لها وأن شاركت في التربصات السابقة، وآخرها تربص الإمارات، تنتظر بشغف الإعلان على القائمة، قبل أن تتفاجئ بتواجد كل من دراوي ومريزاق ومجادل وبوقرة وزروقي من فريقي شباب بلوزداد ونادي بارادو.

وفي وقت التزم فيه اللاعبون المحليون الصمت، فإن سهام الانتقادات، توالت من بعض الأسماء الناشطة في الخليج، والتي لم توجه لها الدعوة للمشاركة في كأس العرب.

وكان أول المنتقدين، الحارس مليك عسلة، الذي ينشط في نادي الحزم السعودي، حيث كتب عسلة على حسابه على أنستغرام” يبدو أنني غير مرئي أو من كوكب آخر”.

وسار المدافع أيوب عزي على خطى، عسلة، وكتب عل حسابه على “أنستغرام”: “يبدو أننا لسنا جزائريين بما فيه الكفاية لاستدعائنا إلى المنتخب”.

ومن جهته مهاجم الوكر محمد بن يطو، الذي كان يعلق آملا كبيرة على استدعائه، جاء رده على عدم تواجده في القائمة، أقل حدة من عسلة وعزي، وكتب بن يطو:”يمكن أن يؤثروا على العديد من الأشياء التي هي خارج سيطرتك .. ابق رأسك مرفوعا وقاتل من أجل ما تريد”.

وأعلن مجيد بوقرة عن قائمة المنتخب المحلي، المعنية بالمشاركة في كأس العرب في قطر نهاية الشهر الجاري، وهي القائمة التي عرفت حضور لاعبي المنتخب الأول بقوة، على غرار مبولحي و بونجاح وتاهرات وعبد اللاوي وبلعمري وحسين بن عيادة و بدران والحارس زغبة.

كم عرفت القائمة عودة براهيمي وسوداني ومهدي عبيد إلى “الخضر” من بوابة المنتخب المحلي.

وفضّل المدرب بوقرة الاعتماد على خبرة اللاعبين المتواجدين في القائمة، لضمان تحضير جيد لهم قبل كأس أمم إفريقيا، ما يجسد ما أكده بوقرة في آخر تصريح له، عندما قال بأن الهدف الحالي هو تحضير لاعبين للمنتخب الأول.

وبالنظر إلى الأسماء الثقيلة المتواجدة في المنتخب المحلي، فإن الهدف دون شك سيكون لعب الأدوار الأولى في بطولة كأس العرب، والعمل على التتويج بها، خاصة وأن الناخب الوطني جمال بلماضي، وضع طاقم المنتخب الأول، تحت تصرف المدرب مجيد بوقرة.