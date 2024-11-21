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الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:

قائمة المترشحين لمسابقة توظيف مهندسي دولة في الإعلام الآلي

محمد فاسي
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قائمة المترشحين لمسابقة توظيف مهندسي دولة في الإعلام الآلي
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، أمس الأربعاء، عن قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات لرتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي لسنة 2024.

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن المسابقة ستجرى في المدرسة الوطنية للإعلام الآلي بواد السمار، الجزائر، وذلك في يومي الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 والأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وبخصوص المواد المقررة في المسابقة ستكون كالآتي:

– اختبار في أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات: 3 ساعات، المعامل 03.

– اختبار في الشبكات وأمن الإعلام الآلي: 3 ساعات، المعامل 03.

– اختبار في هندسة أجهزة الكمبيوتر: 3 ساعات، المعامل 04.

وأوضحت الوكالة أن معالجة ملفات المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق ببقية الرتب ما زالت جارية، مع وعد بإشعار جميع المترشحين المقبولين بأماكن وموعد إجراء المسابقة في أقرب وقت.

ويمكن للمترشحين الاطلاع على الأسماء عبر الرابط التالي: https://aapi.dz/ar/recrutement-AR

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