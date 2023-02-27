قائمة بأسماء المتضامنين مع لمجرد لمقاطعتهم وإليسا في الواجهة

صورة من حفل إليسا وسعد لمجرد بالسعودية يغنيان "من أول دقيقة" على المسرح

شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي هجمة شرسة على كل الفنانين الذين تضامنوا مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد صدور الحكم بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب.

وأعدّ نشطاء قائمة بأسماء الفنانين الذين خذلوا المرأة على حد تعبيرهم ووقفوا في صف الجاني، أبرزهم: إليسا، سعد رمضان، أصالة، أحلام، دنيا بطمة، محمد رمضان، ملحم زين، صابر الرباعي، سميرة سعيد، فيفي عبده، نبيلة عبيد، أسماء المنور، فلة الجزائرية، هالة صدقي وغيرهم.

وتعرضت الفنانة اللبنانية إليسا على وجه الخصوص لانتقادات لاذعة بسبب أغنيتها مع لمجرد “من أول دقيقة” التي حققت في السابق نجاحا باهرا.

وطالب متابعوا الفنانة الشهيرة بحذف الأغنية بعد إدانة الفنان المغربي باغتصاب شابة فرنسية وضربها في غرفة فندق عام 2016.

وقال مغردون إن إليسا ينبغي أن تسير على خطى المغنية الأمريكية ليدي غاغا، التي واجهت نفس الأزمة مع المغني الأميركي آر كيلي، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء.

ليدي غاغا آنذاك قدمت اعتذارا لجمهورها وتعهدت بحذف أغنيتها معه التي كانت تحمل اسم «Do what you wan» وعلى الفنانة اللبنانية أن تفعل نفس الشيء حسب جمهورها ثم تعيد الأغنية بصوتها فقط.

ولم تعلّق الفنانة حتى اللحظة على قضية سعد لمجرد عبر حساباتها على مواقع التواصل.. لم تتضامن معه أو تدينه، وهذا ما دفع أكثر المتابعين إلى مطالبتها بإبداء رأيها حتى يدعموها أو يقاطعوها.

من جانب آخر ارتأى نشطاء أن الأغنية التي جمعت الفنان المغربي بالفنانة اللبنانية من أنجح الأغاني ومن الظلم مطالبة إليسا بحذفها بعدما غنتها بإحساس بالغ.

ولفت البعض إلى فرضية أن يكون لمجرد قد تعرض للظلم من طرف القضاء الفرنسي.

ونطقت المحكمة الفرنسية، الخميس 23 فيفري، حكمها بشأن قضية المغني سعد لمجرد، وقضت بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب، وفقا للصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية.

وكان المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية “لورا ب”، أو أقام علاقة معها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016 حيث زعمت امرأة فرنسية أن لمجرد البالغ من العمر 37 عاما، والمشهور في مجال موسيقى البوب العربية، اغتصبها في فندق فخم في الشانزليزيه بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.

هذا وحظي سعد لمجرد بمساندة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فيما وقف آخرون ضده بعد صدور الحكم عليه.