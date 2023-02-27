قائمة بأسماء المتضامنين مع لمجرد لمقاطعتهم وإليسا في الواجهة
شنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي هجمة شرسة على كل الفنانين الذين تضامنوا مع الفنان المغربي سعد لمجرد بعد صدور الحكم بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب.
وأعدّ نشطاء قائمة بأسماء الفنانين الذين خذلوا المرأة على حد تعبيرهم ووقفوا في صف الجاني، أبرزهم: إليسا، سعد رمضان، أصالة، أحلام، دنيا بطمة، محمد رمضان، ملحم زين، صابر الرباعي، سميرة سعيد، فيفي عبده، نبيلة عبيد، أسماء المنور، فلة الجزائرية، هالة صدقي وغيرهم.
بعض المشاهير الذين دعموا #سعد_لمجرد :
زياد برجي، سعد رمضان، إليسا، أصالة، أحلام، دنيا بطمة، محمد رمضان، ملحم زين، صابر الرباعي، سميرة سعيد، فيفي عبده، نبيلة عبيد، اسماء المنور، فلة الجزائرية، هالة صدقي، ادريس الروخ، بدر سلطان، ابتسام تسكت، ريد سوبا، احمد فلوكس، حاتم عمور. pic.twitter.com/x5f5kn1BTg
— M.MIX (@M_mixxxx) February 24, 2023
وتعرضت الفنانة اللبنانية إليسا على وجه الخصوص لانتقادات لاذعة بسبب أغنيتها مع لمجرد “من أول دقيقة” التي حققت في السابق نجاحا باهرا.
ليش المغنية #اليسا ماتضامنت مع الي اشتغلت معه ديو #سعد_لمجرد ليش ماسمعنا لها حس ولا خبر . يعني المفروض اذا عارفة انه بريء فعشان كده اشتغلت معه فليش مانشوفها متضامنة معه ؟
والمصيبة الاكبر اذا كانت عارفة انه مغتصب فكيف اشتغلت مع مغتصب ؟ @elissakh pic.twitter.com/qyk5DTU8At
— الدّاشر الشّاطر (@aldashr_alshatr) February 24, 2023
وطالب متابعوا الفنانة الشهيرة بحذف الأغنية بعد إدانة الفنان المغربي باغتصاب شابة فرنسية وضربها في غرفة فندق عام 2016.
وقال مغردون إن إليسا ينبغي أن تسير على خطى المغنية الأمريكية ليدي غاغا، التي واجهت نفس الأزمة مع المغني الأميركي آر كيلي، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء.
ليدي غاغا، عملت ب٢٠١٣ديو اسمو Do what you want مع R kelly.وبعد سنتين اتهم الأخير بالأغتصاب والتحرش،الطريقة اللي الإعلام حاربها بوقتها ووصلو لأنه يكنسلو كل مسيرتها بسبب أغنية!اعتذرت بدورها وحذفت الأغنية احتراما لضحايا الاغتصاب من كل المنصات الموسيقية#اليسا #سعد_لمجرد #lamjareed pic.twitter.com/Z0g7WYcPz7
— الدّاشر الشّاطر (@aldashr_alshatr) February 25, 2023
ليدي غاغا آنذاك قدمت اعتذارا لجمهورها وتعهدت بحذف أغنيتها معه التي كانت تحمل اسم «Do what you wan» وعلى الفنانة اللبنانية أن تفعل نفس الشيء حسب جمهورها ثم تعيد الأغنية بصوتها فقط.
داعمة مغتصب النساء #سعد_لمجرد ، لو عندك ذرة شرف اعتذري على تعاملك معه .#اليسا #سعد_المجرد_مغتصب #Lamjarred https://t.co/oGLvWnKNzi pic.twitter.com/uziqqgOzxl
— الدّاشر الشّاطر (@aldashr_alshatr) February 25, 2023
ولم تعلّق الفنانة حتى اللحظة على قضية سعد لمجرد عبر حساباتها على مواقع التواصل.. لم تتضامن معه أو تدينه، وهذا ما دفع أكثر المتابعين إلى مطالبتها بإبداء رأيها حتى يدعموها أو يقاطعوها.
من جانب آخر ارتأى نشطاء أن الأغنية التي جمعت الفنان المغربي بالفنانة اللبنانية من أنجح الأغاني ومن الظلم مطالبة إليسا بحذفها بعدما غنتها بإحساس بالغ.
ولفت البعض إلى فرضية أن يكون لمجرد قد تعرض للظلم من طرف القضاء الفرنسي.
هذا الدويتو من اعظم الاغاني في تاريخ الاغنيه العربيه ملكة الاحساس #اليسا ابدعت ابداع فاق الوصف غنت في احساسها ومشاعرها قبل حبالها الصوتيه❤️
وكذلك الفنان المظلوم #سعد_لمجرد احساسه قريب من احساس اليسا والاغنيه نحجت نجاح باهر اكتسحت اغاني جميع الفنانات #من_اول_دقيقه ❤️مشاهدات فلكيه… https://t.co/jScHSHCC8b pic.twitter.com/XuVH8XRvTu
— Saleh،🇰🇼 (@Salehlsl10) February 25, 2023
ونطقت المحكمة الفرنسية، الخميس 23 فيفري، حكمها بشأن قضية المغني سعد لمجرد، وقضت بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب، وفقا للصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية.
وكان المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية “لورا ب”، أو أقام علاقة معها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016 حيث زعمت امرأة فرنسية أن لمجرد البالغ من العمر 37 عاما، والمشهور في مجال موسيقى البوب العربية، اغتصبها في فندق فخم في الشانزليزيه بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.
هذا وحظي سعد لمجرد بمساندة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فيما وقف آخرون ضده بعد صدور الحكم عليه.