تنظيم الجلسات الوطنية بداية من 4 ديسمبر بحضور كبار المسؤولين في الدولة

تحضر الحكومة لعقد الجلسات الوطنية للاستثمار بداية من 4 ديسمبر المقبل، التي سيتم في ختامها رفع توصيات لتحضير المخطط الوطني للاستثمار واستحداث الأقطاب الصناعية والكشف عن تخصصات البنوك في تمويل القطاعات لأول مرة، ويأتي ذلك تزامنا مع التحضير لعرض مشروع قانون الاستثمار ـ الذي بات جاهزا ـ على البرلمان خلال أسابيع، والذي يتضمن امتيازات بالجملة للمتعاملين الوطنيين والأجانب وطي ملفات طلبات الاستثمار في أجل أقصاه شهر.

ويغربل مشروع قانون الاستثمار عبر المادة 35 قائمة المستفيدين من مزايا الاستثمار والتي سيتم استثناء منها الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المدرجة في القائمة المحددة عبر التنظيم، والممتلكات والخدمات التي سيتم تحديدها أيضا في وقت لاحق، كما تنص المادة 18 على أن الرد على ملفات الاستثمار يتم في ظرف 30 يوما انطلاقا من تاريخ إيداع الملف للاستفادة من الامتيازات المدرجة وفي حال رفض الملف يتم تقديم التبرير لمودعه.

ووفقا لمصدر ذي صلة بالملف، يرتقب تنظيم الجلسات الوطنية للاستثمار بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أيام 4 و5 و6 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة، بحضور الطاقم الحكومي وكافة مسؤولي قطاع الاستثمار في الجزائر، والبنوك والمؤسسات، حيث سيتم خلالها التركيز على تقييم نشاط الاستثمار في مختلف ولايات الوطن وعلى مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية، مع التطرق إلى دور البنوك في إنعاش الاستثمار، ومنح أرقام عن حجم القروض الموجهة لتمويل العملية والإمكانيات المالية المسخّرة في هذا الإطار، والقطاعات الاستراتيجية المعنية بالتمويل.

مخطط وطني للاستثمار والفصل في طلبات الاستثمار خلال شهر!

ويرتقب أن يتم رفع توصيات في اليوم الثالث للجلسات، لتحضير المخطط الوطني للاستثمار واستحداث أقطاب صناعية والتركيز بالدرجة الأولى على قطاع المناولة، وتحضير المشاريع الجديدة الخاصة بالاستثمار، مع الإعلان عن تخصص البنوك، حيث أن كل بنك سيتكفل بقطاعات محدّدة ويتعلق الأمر بالبنوك العمومية الناشطة في السوق المالية الجزائرية على غرار البنك الخارجي الجزائري، الذي تخصص في تمويل المحروقات وأيضا صناعة الحديد والإسمنت، وسيتم تحديد تخصصات البنوك على ضوء الأرقام والمعطيات التي سيتم تقديمها خلال الجلسات الوطنية للاستثمار.

ويأتي ذلك في وقت يتواجد مشروع قانون الاستثمار على طاولة الحكومة للمناقشة والإثراء، حيث يرتقب تمريره في مجلس الوزراء وعرضه للنقاش في المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة، ويتضمن هذا الأخير عدة مستجدات تخص الاستثمار منها تحويل إسم “أندي” إلى الوكالة الجزائرية لترقية وترويج الاستثمار، واستحداث عدد من الهيئات للفصل في ملفات الاستثمار والمزايا المقدمة عبر القانون الجديد، على غرار مركز تسيير المزايا الذي يدرس مختلف الإعفاءات الجبائية ومركز استيفاء الإجراءات الذي يتكفل بمختلف الوثائق والخدمات لمساعدة المؤسسات صغيرة على تحقيق الاستثمار إضافة إلى لجنة متعددة القطاعات التي تقوم بقبول أو رفض اعتمادات الاستثمار مع التبرير في ظرف 30 يوما.

ويميز مشروع قانون الاستثمار بين 5 أصناف من الاستثمارات، وهي استثمارات عامة وأخرى ذات أولية وبين تلك التي تعتمد على دعم خاص واستثمارات هيكلية واستثمارات مناطق النشاطات والصناعية واللوجستكية، حيث يتفاوت حجم الامتيازات الممنوحة لكل مستثمر حسب تصنيفه، كما بإمكان المستثمر الأجنبي جلب معه 10 عمال الأجانب، وفي بعض الحالات الخاصة 15 عاملا.

ويقول الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي في تصريح لـ”الشروق” أن النسخة الأولية لقانون الاستثمار محفزة وتتضمن مجموعة من النقاط الإيجابية، إلا أنها تحتوي في نفس الوقت على نقائص ونقاط ظل، حيث لم يتم الكشف لحد الساعة عن فحوى وتنظيم الوكالة الوطنية للعقار، مشددا: “لا فائدة من الإفراج عن الاستثمار إذا لم يتم رفع الحواجز والفرامل عن العقار الصناعي”.

كما أقر المتحدث أن الكشف عن تسهيلات وإعفاءات لفائدة المستثمرين خطوة كبيرة قد تصطدم بعوائق غياب الرقمنة وعدم ثبات قوانين الاستيراد وإدراج قائمة جديدة في كل مرة للمواد الممنوعة من الاستيراد واللوائح التنظيمية والنصوص التطبيقية التي يطول أجل الإفراج عنها.

و”يعد الاستثمار حرا والمستثمرين أحرارا في تحديد برامج الاستثمار والتصنيع والخدمات” وفقا لقانون الاستثمار الجديد، كما تتم معالجة الملفات بكل شفافية، ويتلقى الأجانب نفس معاملة المستثمرين المقيمين، مع الخضوع لقوانين الجمهورية الجزائرية.