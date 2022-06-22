قائمة بأسماء وصور المعفيين من ديون “أونساج”

يُعلن عنها الأسبوع المقبل

تكشف الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغّرة الأسبوع المقبل ـ مطلع شهر جويلية ـ عن قائمة الأشخاص المعنيين بمسح أو إعادة جدولة ديون الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” سابقا، والتي تحوّلت اليوم إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، عبر نشر صور وأسماء هؤلاء عبر موقعها الإلكتروني.

وستتم العملية التي ستمس الشباب المعني إما بمسح الديون في حالات خاصة واستثنائية أو إعادة جدولتها عبر نشر الصور في الموقع الإلكتروني للوزارة، لمنح هذا القرار شفافية أكبر، خاصة وأن بعض المستفيدين من قرارات إعادة الجدولة في الماضي نفوا استفادتهم منها، وعملوا على تشويه صورة الوكالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الضغط على السلطات لمسح الديون بشكل نهائي من دون وجه حق، أو لأهداف خفيّة أخرى.

وتؤكد مصادر من الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة لـ”الشروق” عن تحركات مكثفة بين الوزارة والبنوك خلال الأسابيع الأخيرة لتمكين صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض من اقتناء القروض من البنوك، حتى لا تتأثر هذه الأخيرة من قرار الإعفاء من السداد أو الجدولة، ويتكفّل الصندوق بطي الملف مع الشباب المعني، عبر إعفاء البعض من السداد بشكل نهائي.

ويتعلق الأمر بالموتى والذين تعرضوا إلى حوادث تسببت في إعاقتهم أو تلف العتاد، وتشمل القائمة أيضا ضحايا الحرائق المسجلة السنة الماضية بمنطقة القبائل وولايات شرق الوطن، والتي تسببت في إلحاق أضرار كبيرة ببعض مشاريع الشباب، إضافة إلى فئات أخرى يستحيل أن تتمكن من تسديد القرض.

وبالمقابل، سيتم وفق ذات المصدر إعادة جدولة ديون الشباب المتعثر على مدى 15 سنة إضافية وفق جدول سداد مريح، لا يؤثر على التوازنات المالية للبنوك التي تلقت كافة مستحقاتها بهذا الشأن، ولا على الشاب المقاول، الذي سيتأهل للتسديد بالتقسيط المريح، وتستثني العملية فقط أولئك المتورطين في بيع العتاد، الذين لن يستفيدوا من إجراءات التخفيف التي أعدّتها الوزارة بأمر من السلطات العليا في البلاد.

وتعد هذه الخطوة الثانية، لفائدة شباب “أونساج” سابقا المتعثرين في المشاريع، حيث كانت وكالة “أناد” قد أوقفت المتابعات القضائية وإجراءات الحجر على العتاد، المباشرة ضدهم من طرف البنوك بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهدف منح هؤلاء فرصة جديدة للتواجد في السوق الوطنية وإنجاح مشاريعهم.

ويأتي هذا القرار أيضا عقب تمكين هؤلاء الشباب المتعثرين منذ أزيد من سنة من تسجيل أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” وبعد عقد عشرات الاجتماعات بحضور ممثلي صندوق الكفالة ومسؤولي الوكالة والشباب المعنيين لدراسة ملفاتهم حالة بحالة، حيث كانت العملية تشمل حوالي 500 ملف كل أسبوع، مع العلم أن وكالة “أناد” مددت آجال تسجيل الشباب المتعثر في البوابة الإلكترونية لسنة إضافية أي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، لتمكين كل من تخلّف عن موعد التسجيل من الاستفادة من هذه الفرصة التي ستؤهل الشباب للتمكن إما من إعادة جدولة ديونهم أو مسحها بالنسبة للحالات الخاصة سالفة الذكر.

للإشارة، فقد شهدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” هيكلة جديدة منذ أزيد من سنة، تتجه من خلالها السلطات إلى إنجاح المشاريع التي يطلقها الشباب إما بتمويل ذاتي أو ثنائي أو ثلاثي، وفق مخطط مدروس ونظرة اقتصادية بعيدة عن سياسة “السوسيال”، المنتهجة من قبل من طرف وكالة “أونساج”.