قائمة بلماضي منطقية ونحن مرشحون بقوة للاحتفاظ باللقب

اللاعب الدولي السابق بلال دزيري للشروق

قال الدولي السابق بلال دزيري إن المحاربين أقوى مرشح للفوز بلقبهم الثالث القاري والثاني على التوالي، وانتقد خريج مدرسة نصر حسين داي تصنيف الفيفا وقال إنه غير عادل ومنتخبنا يستحق مرتبة أعلى من المرتبة 29 عالميا التي أنهى بها سنة 2021.

تصنيف الفيفا غير عادل ومنتخبنا يستحق مرتبة أحسن

وأشاد المدرب السابق لاتحاد العاصمة بالمحليين وقال بأن تواجد 14 لاعبا في “الكان” من خريجي البطولة يؤكد علو كعبهم، وهذا على غرار شتي الذي يعد من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، حيث أصبح على لسان كل الجزائريين بعد المشاركة المشرفة له في منافسة كأس العرب الأخيرة بقطر.

ماهي قراءتك الأولية لقائمة الخضر التي تشارك في “كان” الكاميرون ؟

إنها قائمة متوقعة ومضبوطة ضمت 28 لاعبا نصفهم من خريجي لبطولة الجزائرية، والنصف الثاني تكوّنوا في المدارس الأوربية، و15 لاعبا توّجوا بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر 2019، وأربع لاعبين توّجوا بالكأس العربية فيفا قطر 2021، وأستطيع القول إن هذه القائمة تعوّد عليها الجمهور الجزائري.

على ذكر منافسة كأس العرب بقطر 2021 من هو اللاعب الذي لفت انتباهك في كتيبة بوقرة؟

لاعب شباب بلوزداد، الشاب ميريزاق ووسط الميدان مزياني، حيث أعطى هذا الثنائي الجديد حيوية لكتيبة الماجيك وكانا خير خلف لخير سلف، إضافة إلى الياس شتي الذي يعتبر من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، وأنه يمتلك الكثير من المهارات أهلته أن يحقق شهرة كبيرة بعد مشاركته الايجابية في كأس العرب بقطر وأن يثبت نفسه حيث أصبح على لسان كل الجزائريين.

وكيف تقيم مشاركة المحاربين في منافسة كأس العرب الأخيرة؟

كانت فرصة كبيرة للاعب المحلي لكي يثبت أحقيته للالتحاق بالفريق الأول وهذا على غرار بن عيادة وإلباس شتي، وتوغاي، وبن دبكة هذا الأخير الذي أدى دورة في المستوى ويستحق مكانة في كتيبة بلماضي.

بعد أقل من أسبوعين عن انطلاق المنافسة من هو المنتخب الذي ترشحه لنيل التاج الإفريقي لنسخة الكاميرون 2022؟

بطبيعة الحال منتخبنا هو الأوفر حظا للتتويج بهذه الطبعة، حيث أنه يسافر إلى الكاميرون للدفاع عن لقبه، لكن المنتخبات الإفريقية تطوّرت وليس هناك منتخب كبير وآخر صغير، وكل اللقاءات صعبة جدا ومنتخبنا يتواجد في المجموعة الخامسة إلى جانب سييراليون، وغينيا الاستوائية وساحل العاج، علما أن منتخب ثعالب الصحراء بقيادة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز لم يتذوق طعم الخسارة منذ 33 مباراة وتحديداً في شهر نوفمبر 2018، حيث يبرز كمرشح أقوى للفوز بلقبه الثالث القاري والثاني على التوالي.

دولور قال إنه ينتظر دعوة بلماضي وإن حدث ذلك سيأتي مشيا على الأقدام من فرنسا إلى الجزائر، هل أنت مع أو ضد استدعائه مرة أخرى إلى المنتخب؟

أظن أن الأمر قد حسم، خاصة بعد تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي حينما قال بشأن هذا اللاعب إنه ممكن سيعود ولكن مع مدرب آخر، حيث نفهم من كلامه أن ملفه قد طوي بعد أن فضل ناديه الفرنسي على حساب منتخب بلاده، وهذا تصرف سلبي وهو نادم عليه.

المنتخب الوطني ينهي سنة 2021 في المركز 29 عالميا والثاني عربيا والثالث إفريقيا، هل أنت راض عن هذا التصنيف؟

أشبال بلماضي يستحقون أكبر من ذلك وهذا بناء على النتائج التي قدموها وتصنيف الفيفا غير عادل ويجب إعادة النظر فيه حتى بلماضي انتقده وقال لنا الكؤوس والتتويج ولهم الترتيب.

بلايلي فسخ عقده مع فريقه قطر القطري الذي قد يدخله في بطالة بعد “الكان”، ما رأيك ونحن على أبواب “الكان” تم تصفيات مونديال قطر 2022؟

أجل خاصة وأن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس جدا، لكن بلايلي لعب معظم لقاءات كأس العرب وأمامه “الكان” المقبل بالكاميرون وبعدها نستبشر خيرا لهذا اللاعب بأن ينضم إلى ناد أوروبي كبير لكي يتطوّر أكثر فأكثر، لكن وإن حدث العكس قد يخلق مشكلة كبيرة في المنتخب بعد نهاية “الكان” نظرا لوزنه الثقيل في التشكيلة، وقد يجد نفسه خارج حسابات بلماضي شهر مارس المقبل، في حالة عدم التحاقه بأي ناد عقب نهاية منافسة كأس أمم إفريقيا 2022، لأن رفاق محرز تنتظرهم بعدها مهمة اقتطاع تأشيرة العبور إلى المونديال العربي بقطر 2022.

أخيرا انتخاب عبد الكريم مدوار على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم لعهدة ثانية ماذا تنتظر منه؟

نتمنى أن تكون هذه العهدة تصحيحا للأخطاء السابقة وحظ موفق له ولأعضاء مكتبه.