“قائمة سوداء” بالوكالات المقصّرة في خدمة الحجاج الجزائريين

بريك يؤكد جاهزية مصالحه والتحضيرات بلغت ذروتها لموسم 2025

التزم مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر بريك، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بمعالجة كافة الثغرات التي طرحت في موسم الحج الماضي، مؤكدا أن التحضيرات لموسم 2025 استكملت على جميع المستويات لضمان تنظيم محكّم وخدمة نوعية للحجاج الجزائريين.

وشدّد بريك على أن أي تقصير لن يمرّ بدون حساب، ملوّحا بإدراج كل من يثبت إخلاله بالتزاماته في “القائمة السوداء”، مع اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حقه، حفاظا على كرامة الحجاج الجزائريين وصورة الدولة، مبرزا في رده على انشغالات أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المتابعة الصارمة ستشمل كل المتدخلين المعنيين بتنظيم موسم الحج.

وفي رده على تساؤلات النواب بشأن الثغرات المسجّلة في الموسم الماضي، خاصة ما تعلق بالاكتظاظ داخل مخيمات منى، أو اضطراب خدمات الإطعام والنقل، أوضح بريك أن ديوانه رفع طلبا للسلطات السعودية لتوسيع خيام الحجاج الجزائريين في مشعر منى، إلا أن هذا الملف، بحسبه، لا يدخل ضمن صلاحيات الجزائر وإنما يندرج ضمن اختصاصات السلطات السعودية.

وأشار إلى أن مسؤولية تنظيم موسم الحج لا تقع على عاتق ديوانه فقط، بل تتقاسمها أزيد من أربع وزارات وهيئات أخرى، مما يستدعي التنسيق الدقيق وتوحيد الجهود، مشدّدا على ضرورة الالتزام من جميع الأطراف بأداء مهامهم كاملة وفقا لما تمليه المسؤولية والواجب الوطني.

وفي السياق ذاته، طالب النواب بضرورة تحسين تكوين أعضاء البعثة، مؤكدين على أن مهمتهم الأساسية يجب أن تركّز على خدمة الحجاج، خاصة كبار السن مقابل الاستفادة من العلاوات والمنح، من دون الانشغال بأداء المناسك، كما شدّدوا على أهمية تحديد المسؤوليات بدقة لتفادي تكرار أي تقصير.

وأشاد المتدخلون من النواب بالدور الكبير الذي اضطلع به ديوان الحج والعمرة، خصوصا من حيث تطوير منصة الحج الرقمية، وإصدار دليل شامل موجّه للحاج وعضو البعثة، ما اعتبروه خطوة نوعية نحو التحديث والشفافية.

من جهة أخرى، أشاد بريك بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لموسم الحج، مشيرا إلى قراره برفع منحة الحاج إلى ألف دولار، إلى جانب تخصيص حصة إضافية تقدّر بألفي دفتر حج لفائدة المسنين ممن تجاوزت أعمارهم 70 سنة وشاركوا في القرعة لأكثر من عشر مرات بدون أن يسعفهم الحظ.

كما نوّه بقرار الدولة بتحمّل الزيادات المقررة في تكلفة الحج، والإبقاء على السعر المعتمد في الموسم الماضي والمقدّر بـ84 مليون سنتيم، ما ساهم في التخفيف من الأعباء المالية على الحجاج.

وفيما يتعلّق بتنظيم العمرة، كشف بريك عن عقد لقاء مع النقابات الممثلة لوكالات السياحة والأسفار، لمتابعة انشغالاتها في الموسم الحالي، موضّحا أنه تم منح الترخيص لـ552 وكالة سياحة لتنظيم العمرة، و412 رخصة مناولة لفائدة وكالات أخرى عبر “البوابة الجزائرية للعمرة”، مشيرا إلى أن عدد المسجلين على هذه المنصة بلغ هذا الموسم نحو 409 ألف معتمر.