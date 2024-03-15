قائمة لاعبي “الخضر” لِوَدّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا

كشف النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الجمعة، عن قائمة لاعبي “الخضر”، تأهّبا لِخوض مواجهتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا.

ويُواجه المنتخب الوطني نظيره البوليفي سهرة الـ 22 من مارس الحالي، وبعد أربعة أيّام من ذلك، يتبارى مع جنوب إفريقيا، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي. ضمن دورة دولية ودّية يحضرها أيضا فريق أندورا، وتُقام فعّالياتها تحت مظلّة “الفيفا”.

ووجّه النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الدّعوة إلى 31 لاعبا، في أوّل لائحة يُعلن عنها في مشواره الجديد.

وبِالرّجوع إلى آخر قائمة لاعبين لـ “مُحاربي الصّحراء”، ضبطها النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. جلب خليفته فلاديمير بيتكوفيتش 5 عناصر جديدة سترتدي لِأوّل مرّة زيّ “الخضر”، وتحديدا فئة الأكابر، وهم: مدافع شباب قسنطينة محمد الأمين مدني (31 سنة)، وأحمد قندوسي (24 سنة) متوسّط ميدان نادي سيراميكا المصري، ورفيق قيطان (24 سنة) صانع ألعاب نادي إستوريل البرتغالي، ومُنصف بكرار (23 سنة) مهاجم نادي نيويورك سيتي الأمريكي، وأنيس حاج موسى (22 سنة) لاعب الخطّ الأمامي لِنادي فيتاس أرنهايم الهولندي.

فضلا عن ذلك، سُجّلت عودة لاعبَين سابقَين، وهما: المهاجم ياسين بن زية من نادي قرّه باغ الأذري، والغائب عن النّخبة الوطنية منذ مواجهة المُضيّف الطوغولي في نوفمبر 2018، ومتوسّط الميدان ياسين براهيمي من نادي الغرافة القطري، الذي لم يلعب مع “مُحاربي الصّحراء” منذ مباراة كوت ديفوار في “كان” الكاميرون شهر جانفي 2022.

ولوحظ أيضا منح فرصة أُخرى للاعبين حضروا تربّصات بلماضي في العام الماضي، ثم غابوا أو أُبعدوا لِأسباب متباينة، وهم: جوين حجام مدافع نادي يانغ بويز السويسري، وحمد عبدلي صانع ألعاب نادي أونجي الفرنسي، والمهاجمون محمد الأمين غويري من نادي ران الفرنسي، وسعيد بن رحمة من نادي ليون الفرنسي، وبدر الدين بوعناني من نادي لوريون الفرنسي، ومحمد البشير بلومي من نادي فيرنسي البرتغالي.

وبِخصوص الغيابات، فقد تمثّلت في أسماء 9 لاعبين، وهم: الحارس رايس وهاب مبولحي (شباب بلوزداد)، والمدافعون أحمد توبة (ليتشي الإيطالي)، وياسر لعروسي (شيفلد يونايتد الإنجليزي)، ومتوسّطا الميدان الهجومي يوسف بلايلي (مولودية الجزائر)، وآدم الوناس (ليل الفرنسي)، وسفيان فغولي (كاراغومروك التركي)، والجناح رياض محرز (الأهلي السعودي)، والمهاجم إسلام سليماني (ميخلن البلجيكي).

وينطلق تربّص رجال بيتكوفيتش بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الإثنين المقبل. وينتهي في الـ 26 من مارس الحالي.