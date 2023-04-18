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رياضة

قائمة لاعبي مالي في “كان” الأشبال بِالجزائر

علي بهلولي
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قائمة لاعبي مالي في “كان” الأشبال بِالجزائر

كشف اتحاد مالي لِكرة القدم، الثلاثاء، عن قائمة لاعبي منتخبه الوطني للأشبال، الذين سيخوضون بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وتحتضن الجزائر “كان” صنف أقلّ من 17 سنة، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل.

وضمّت قائمة المنتخب المالي للأشبال 25 لاعبا، بينهم ثلاثة ينشطون في فرنسا وأمريكا والإمارات.

ويخوض منتخب مالي للأشبال البطولة الإفريقية ضمن فوج يضمّ الكاميرون وبوركينا فاسو وجنوب السودان، على أن تُجرى المقابلات بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

وسبق لِمنتخب مالي لِأقلّ من 17 سنة إحراز كأس إفريقيا لِهذه الفئة، في نُسختَي النيجر 2015 ورواندا 2017، بينما غاب عن الطبعة الأخيرة عام 2019 بِتنزانيا.

وفي كأس العالم أشبال، حقّقت مالي نتائج كبيرة، أبرزها تنشيط نهائي نسخة الشيلي 2015.

ويُدرب منتخب مالي للأشبال التقني المحلّي سومايلا كوليبالي، الذي لعب أساسيا ضدّ “الخضر” (نسخة المدرب رابح ماجر) في دور المجموعات لـ “كان” 2002، ضمن منصب متوسط ميدان هجومي.

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