قائمة لاعبي منتخب كرة اليد لِبطولة العالم

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة اليد سهرة الأحد عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني، الذين سيُشاركون في بطولة العالم.

وتحتضن السويد وبولونيا (تنظيم ثنائي) البطولة العالمية للكرة الصغيرة، ما بين الـ 11 والـ 29 من جانفي الحالي. حيث يلعب “الخضر” في الفوج الخامس، رفقة منتخبات ألمانيا وصربيا وقطر. مع تأهّل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدور الثاني.

ووجّه الناخب الوطني رابح غربي الدّعوة إلى 19 لاعبا، للمشاركة بطولة العالم لِكرة اليد. فيما أوقعتهم القرعة ضمن المجموعات التي تخوض الغمار بِبولونيا.

وضمّت لائحة المنتخب الوطني لاعبين مخضرمين، أمثال: مسعود بركوس، وهشام كعباش، وهشام داوود. فضلا عن زميلهم الشاب أيوب عبدي الذي تألّق في النسخة الماضية لِبطولة كأس العالم عام 2021 بِمصر.