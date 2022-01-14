قائمة مرجعية للشهادات الجامعية الدولية المعترف بها في الجزائر

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه قطاعه حدّد قائمة مرجعية لشهادات الجامعية الدولية المصنفة والمعترف بها في الجزائر.

وأوضح بن زيان، في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية بمثيلاتها التي يمنحها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أكّد الوزير أن طلبات معادلة الشهادات الأجنبية غير الواردة في القائمة المرجعية الوطنية، “تخضع لدراسة دقيقة من طرف خبراء مختصين يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي، حيث يتطلب وقتًا أطول للفصل فيها”.

وفي ذات السياق، كشف الوزير أن مديرية الشهادات والمعادلات عالجت خلال سنة 2021، نحو 3.600 شهادة أجنبية من مختلف التخصصات والبلدان.

كما أبرز الوزير أن طلبات معادلة الشهادات الأجنبية غير الواردة في القائمة المرجعية الوطنية، “تخضع لدراسة دقيقة من طرف خبراء مختصين يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي، حيث يتطلب وقتًا أطول للفصل فيها”.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في 19 مارس 2018، المحددة لشروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية والمبادئ المعتمدة لمعادلة الشهادات الأجنبية.