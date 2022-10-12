قائمة مصغرة لموردي عجول الذبح والتسمين والدجاج المجمد

إضافة إلى توسيع الاعتماد على المربين المحليين

أطلقت شركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، إعلانا لإبداء الرغبة لتشكيل قائمة مصغرة (مختصرة) للموردين الأجانب لعجول الذبح والتسمين، والدجاج اللاحم المجمد، إضافة إلى توسيع قائمة المربين المحليين في قطاعي تربية الدواجن ومنتجي ومستوردي العجول الموجهة للذبح أو التسمين.

ولفتت وثيقة إعلان صادرة عن شركة “ألفيار” في 10 أكتوبر 2022، اطلعت عليها “الشروق”، أن المتعاملين الأجانب مدعوون لسحب دفتر الشروط من مقر المؤسسة ببئر توتة بالعاصمة، في أجل أقصاه شهرا واحدا.

كما نشرت الشركة ذاتها إعلانا لإبداء الرغبة موجها للمتعاملين المحليين في مجال تربية الدواجن ومنتجي و/ أو مستوردي العجول الموجهة للذبح أو التسمين، من اجل توسيع قائمة متعامليها المحليين عبر عدة ولايات.

ودعت شركة “ألفيار” في إعلان إبداء الرغبة المؤرخ في 10 أكتوبر 2022، المهتمين إلى الاتصال بإحدى وحداتها أو تكليف شخص مخول بسحب دفتر الشروط عبر مقراتها ببئر توتة وحاسي بحبح بالجلفة وبوقطب بالبيض وعين امليلة بأم البواقي والبوني بولاية عنابة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عمليات إلغاء متكررة لـ4 مناقصات لاستيراد عجول الذبح ولحوم مجمدة من الخارج، أعلنت عنها شركة “ألفيار” للحوم الحمراء، فرع المجمع العمومي “أغروديف”، أنها غير مجدية.

ومن المنتظر أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بخامس مناقصة أطلقتها “ألفيار” خلال العام الجاري، في 17 أكتوبر المقبل، بعد أربع أعلنت غير مجدية، وهذا من أجل استيراد 1000 عجل موجه للذبح، وفق معايير حددها دفتر شروط للغرض ذاته.