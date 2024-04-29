قابعا وراء القضبان.. باسم خندقجي يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

فاز الكاتب الفلسطيني، باسم خندقجي، عن روايته “قناع بلون السماء” بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها السابعة عشر لهذا العام 2024 حسب ما أعلن عنه يوم أمس، الأحد 28 أفريل، رئيس لجنة تحكيم الجائزة، نبيل سليمان.

واختارت اللجنة رواية “قناع بلون السماء” من بين 133 رواية نشرت بين جويلية 2022 وجوان 2022، وترشحت لهذه الدورة. وتسلمت الجائزة، نيابة عن صاحب الرواية، باسم خندقجي، والذي يقبع وراء القضبان في سجن “هيداريم” حيث حكمت عليه سلطات الإحتلال بالسجن مدى الحياة، صاحبة “دار الآداب” ببيروت الناشرة للرواية، رنا إدريس.

رئيس لجنة تحكيم الجائزة، نبيل سليمان، قال “يندغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة. روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككاً الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية. كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والعصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التحوين، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفراداً ومجتمعات. إنها رواية تعلن الحب والصداقة هويةً للإنسان فوق كل الانتماءات”.

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باسم خندقجي هو كاتب وشاعر وأسير فلسطيني من مواليد 22 ديسمبر 1983 بمدينة نابلس، أين درس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية. كتب القصص القصيرة إلى غاية اعتقاله في 2 نوفمبر 2004 وهو في سنته الجامعية الأخيرة، ليحكم عليه في 7 جوان 2005 بالمؤبد ثلاث مرات بتهمة المشاركة في عملية “سوق الكرمل”، رغم أنه لم يقم بأي نشاط عسكري خلال العملية.

أكمل تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية. وبدأ الكتابة في السجن فكتب مقالات حول نضال المرأة الفلسطينية، الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال.

فنشر “مسودات عاشق وطن”، حيث جمع مقالات تحكي عن الهم الفلسطيني، و”هكذا تحتضر الإنسانية”، حيث يحكي تجربة الأسير الفلسطيني في سجون الإحتلال وهمومه اليومية.

إضافة إلى المقالات، كتب باسم خندقجي الشعر والرواية. فنشر ديوان “طقوس المرة الأولى” عام 2010؛ وديوان “أنفاس قصيدة ليلية” عام 2013؛ ورواية “نرجس العزلة” عام 2017؛ ورواية “خسوف بدر الدين” عام 2019؛ ورواية “أنفاس امرأة مخذولة” عام 2020؛ ورواية “قناع بلون السماء” عام 2023، والتي حازت على الجائزة العالمية للرواية العربية.

روايته الأخيرة هذه، “قناع بلون السماء” تحاول تصحيح السردية الغربية والإسرائيلية السائدة عما يحدث في فلسطين، وذلك عبر قصة نور مهدي الشهدي، وهو باحث آثار فلسطيني مقيم في مخيم رام الله، ولأجل ذلك يلتحق ببعثة تنقيب إسرائيلية متقمصا شخصية إسرائيلية باسم أور شابيرا.