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رياضة
رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول يؤكد:

“قابلت الفائز بالكرة الذهبية وأخبرته بالنتيجة”

ع. ع
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“قابلت الفائز بالكرة الذهبية وأخبرته بالنتيجة”

كشف باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في تصريحات خاصة للنسخة العربية من موقع “سكور 365” أنه التقى بالفعل مع أحد المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لإخباره أنه الفائز بالبالون دور لعام 2022.

ويتنافس على الجائزة أكثر من لاعب ومن بينهم، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح جناح ليفربول، بجانب روبرت ليفاندوفسكي نجم  فريق برشلونة، فضلًا عن الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي وقائد ريال مدريد، كريم بن زيمة.

ويُعد بن زيمة أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، حيث تصب كل الأصوات في مصلحة الفرنسي، كما أن توجد تسريبات أكدت أن قائد المرينغي سيفوز بالجائزة مساء اليوم.

وقال فيري في تصريحات صحفية: “الشروط والقواعد الجديدة لاختيار الفائز والمتُوج بالكرة الذهبية، تأتي تماشيًا مع سياسات المجلة في التطوير، وجعل تلك الجائزة تواكب العصر والتغييرات التي تحدث”. وأضاف: “الشروط الجديدة لم تُوضع لمصلحة أي لاعب أو أي نادٍ من أجل الفوز بالكرة الذهبية، لكننا نرى بأن منح الجائزة بناءً على ما قُدم في الموسم أكثر واقعية”،وردًا على “هل جاءت تلك الشروط لأن بعض اللاعبين ظُلموا في السنوات الماضية فيما يخص التنافس على الجائزة؟”، أجاب: “أؤكد بأن القواعد الجديدة جاءت لإصلاح ومواكبة العصر والتطور، وليس لإصلاح أخطاء قديمة”.

وتابع: “الفائز بالكرة الذهبية يعرف أنه فاز بها، لأنني قابلته وأخبرته بنفسي، أما باقي اللاعبين سيعرفون مراكزهم في الحفل، وستكون هناك مفاجآت عديدة في المراكز، فقط أنا من أعرف الفائز بالكرة الذهبية”.

وأنهى تصريحاته قائلًا: “اسم اللاعب الفائز مكتوب في (ظرف)، يتواجد في مكتب، أنا فقط من يستطيع الوصول لذلك الظرف، وسيتم الكشف عن أصوات السادة الذين حظوا بشرف التصويت يوم 22 أكتوبر”.

وكان آخر الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في النسخة الأخيرة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي ومنتخب الأرجنتين؛ ولكن البرغوث الأرجنتيني ليس ضمن المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، حيث تم استبعاد الفائز بالجائزة 7 مرات من القائمة بعد موسمه الأول في باريس سان جيرمان.

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