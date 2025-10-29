-- -- -- / -- -- --
في لقاء تنسيقي وتشاوري بمقر الأفلان

قادة أحزاب الأغلبية: “الجزائر في الطريق الصحيح لتكون دولة ناشئة”

ح.م
صورة جماعية لقادة الأحزاب الأربعة

اجتمع يوم الأربعاء في مقر الأفلان بالعاصمة، قادة أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، في “لقاء تنسيقي وتشاوري لقيادات أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر”.

وحسب ما ذكره بيان للأرندي، فقد تطرق الاجتماع إلى “مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة، والمستجدات الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف البيان أن اللقاء “اتّسم بالوضوح والصراحة بين الشركاء السياسيين، حيث نوّه رؤساء الأحزاب المجتمعين بالإصلاحات الهامة التي جسّدها رئيس الجمهورية، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

الجامعة الجزائرية تدفع بالجزائر إلى الدول الناشئة في 2027

كما ثمّن قادة الأحزاب الأربعة “الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والطمأنينة في الجزائر”. معدّدين “الإنجازات الملموسة المحققة في الميدان، ما يعكس الإرادة السياسية الصادقة التي تحذو السلطات العليا للبلاد”.

واعتبر المشاركون في اللقاء أن “الجزائر في الطريق الصحيح، من أجل بناء اقتصاد قوي كي تكون دولة ناشئة”. وشدّدوا على “ضرورة العمل جميعا من أجل تمتين اللحمة الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية”.

وتحظى الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء بـ248 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المنتخب في تشريعيات 2021. ما يمثل نسبة تفوق 60 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد.

