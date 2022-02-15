قادة أحزاب تونسية يقاضون سعيد وبودن بتهمة سوء التصرف في المال

أعلن قادة أحزاب تونسية،الثلاثاء، تقديمهم لعريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضد الرئيس قيس سعيد ورئيسة حكومتة نجلاء بودن و3 وزراء بتهمة سوء التصرف في المال العام.

وجاء في بلاغ مشترك أصدرته الاحزاب المذكورة، أنه على اثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو دون وجه حق، ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع مواصلة دفع أجورهم، تولى اليوم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات و ممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

ويتعلق موضوع العريضة “باعلام جرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام نمصية بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث”.