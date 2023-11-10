قادة العالم مدعوون للاقتداء بالرئيس تبون في مقاضاة الكيان الصهيوني

وفق المحامي الفرنسي الموكل بإيداع شكوى أمام الجنائية الدولية

قال المحامي الفرنسي جيل ديفير الموكل من المجتمع المدني ومجموعة من المحامين من عدة بلدان بإيداع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن هذه الشكوى “لها حظوظ وافرة في تحقيق نجاح”، داعيا قادة العالم بأسره إلى أن “يحذو حذو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ناشد المواطنين والقانونيين لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي تصريح لـ”وأج” مباشرة عقب إيداع الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، أكد المحامي أن “الشكوى بتهمة الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني لها حظوظ وافرة في تحقيق النجاح”، مشيرا إلى أن “اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة في فيفري 2021 وسيادتها على غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية تمثل أوراقا رابحة جدا”.

وأكد أنه “بهذا الاعتراف تكون المحكمة الجنائية الدولية قد حكمت بالطابع غير القانوني لضم القدس الشرقية للكيان الصهيوني”، مضيفا “أنه عمل طويل الأمد”.

واعتبر المحامي ديفير أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها خيارات كثيرة أمامها “لأنه في حال فشل الشكوى ستفقد مصداقيتها لدى المجتمع الدولي ولن يكون لها أي مستقبل”. ودعا من جهة أخرى المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تقديم المزيد من الأدلة والقرائن للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الجرائم الصهيونية المرتكبة في فلسطين.

كما دعا المحامي المجتمع الدولي إلى دعم هذه الشكوى ماليا “لأن عدم توفر المال قد يكون بالنسبة للوكيل من بين الحجج التي تجعله لا يستكمل التحقيق على أكمل وجه”.

في هذا الصدد، حث “قادة العالم على الاقتداء بمسعى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي ناشد المواطنين والقانونيين لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

في الأخير، ذكر جيل ديفير أن “الهدف من الشكوى التي بادرت بها 120 جمعية هامة والتي تحظى بدعم 300 محام يكمن في تحقيق ثلاثة أهداف: الأول هو حمل وكيل (المحكمة الجنائية الدولية) على مباشرة تحقيقه والثاني هو إبلاغ الفلسطينيين بأنهم ليسوا بمفردهم والثالث هو استقطاب اهتمام المجتمع الدولي وحثه على مزيد من التجند”.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده تدعم دعوة الرئيس تبون، لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكتب الرئيس بيترو في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، الخميس: “إن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد (رئيس وزراء الكيان الصهيوني) بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب”. وأشار إلى أن “وزير الخارجية الكولومبي سيجتمع (اليوم الجمعة) مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”، كريم خان.

ويذكر أن كولومبيا، كانت قد استدعت قبل أيام، سفيرها لدى الكيان الصهيوني، للتشاور، احتجاجا على المذبحة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة و”انتهاكه للقانون الإنساني الدولي”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ناشد الاثنين بالجزائر كل أحرار العالم والقانونيين العرب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني الذي يقترف مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024، ناشد رئيس الجمهورية “جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني”، مؤكدا أن هذه الخطوة هي “السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

وأضاف الرئيس تبون أن “الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.