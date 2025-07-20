قادة المستقبل للجيش يفتكون المراتب الأولى في البكالوريا

حققوا نسبة نجاح بـ98.16 بالمائة.. والرياضيات بـ100 بالمئة

صنعت مدارس أشبال الأمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، نتائج قياسية في شهادة البكالوريا، لدورة جوان 2025، حيث حققت نسبة نجاح تقدر بـ98.16 بالمائة مما جعلها تحتل الصدارة بامتياز.

وفي التفاصيل، فقد أسفرت النتائج النهائية لامتحان البكالوريا، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني، عن افتكاك 1129 شبلة وشبل شهادة البكالوريا، بعد أن خاضوا هذا الامتحان بكل عزم وإرادة قوية وبتحضير جيد من أجل تمثيل مدارس أشبال الأمة أحسن تمثيل وتشريف الجيش الوطني الشعبي.

وبالمقابل، فقد حققت شعبة الرياضيات في مختلف مدارس أشبال الأمة الموزعة عبر النواحي العسكرية الست نسبة نجاح 100 مائة، مسجلين بذلك نتائج مثاليّة في بكالوريا 2025.

وتعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، والمستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على بلوغ وتحقيق الأهداف المسطرة، كما تؤكد أيضا العناية الفائقة والأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، والتي ما فتئت تحظى بدعمه الثمين.

وفي هذا السياق، فإن وزارة الدفاع الوطني، ستفتح رسميا هذا الأسبوع، باب التسجيلات للناجحين في شهادة البكالوريا، الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي وبقواتها المختلفة، حيث يكون التسجيل حصريا عبر موقع ” preinscription.mdn.dz //:http”.

وبهذه المناسبة، تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.

ومن جهته، أشاد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنجاح أشبال الأمة في امتحان شهادة البكالوريا، معتبرا هذا الإنجاز ثمرة للانضباط والتكوين الراقي الذي توفره مدارس وزارة الدفاع الوطني.

وأكد بوغالي، في تغريدة نشرها الأحد عبر حسابه الرسمي أن هذا النجاح يجسد رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في إعداد نخب متميزة، كما يعكس الدور الريادي للجيش الوطني الشعبي في غرس قيم التفوق والتميز في نفوس أبنائه.