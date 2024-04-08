“قادة بكاري”.. ابن العائلة البسيطة التي رفع شأنها القرآن

افتك الجائزة الأولى وطنيا لكبار حفظة القرآن الكريم

احتفت ولاية معسكر بابنها الشيخ قادة بكاري المتوج بالمرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم وتجويده، المنظمة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وحظي بالتكريم ليلة القدر المباركة وتسلم جائزته من قبل الوزير الأول بصفته متوجا بالجائزة الأولى.

هذا الإنجاز كان محل فخر واعتزاز أهل ولاية معسكر الذين غمروا ابنهم بالتهاني والتبريكات، من خلال بسط مساحات كبيرة عبر مختلف صفحات التواصل الاجتماعي في انتظار قدومه من العاصمة إلى مسقط رأسه.

وينحدر قادة بكاري من بلدية حسين التي غادرها وأهله بعد فترة قصيرة من ميلاده إلى قرية سلاطنة نحو 5 كلم عن عاصمة الولاية التي ترعرع فيها وقضى فيها وقت دراسته، ولا تزال عائلته البسيطة المتواضعة مقيمة فيها لحد اليوم.

ولد الشيخ قادة سنة 1997 زاول دراسته الابتدائية بالمدرسة الابتدائية للسلاطنة ثم انتقل إلى متوسطة حبوس النبية حاليا، الأمير عبد القادر سابقا، ثم ثانوية أبي راس الناصري التي نال فيها شهادة البكالوريا في شعبة لغات أجنبية، لينتقل إلى الجامعة تخصص لغة ألمانية، لكن سرعان ما قرر تحويل تخصصه نحو العلوم الإسلامية تخصص فقه وأصول ثم ماستر الفقه المالكي وأصوله. أما في مجال التعليم القرآني التحق الشاب ذو 27 عاما بالمدرسة القرآنية لمسجد عبد الله بن هشام وهو في سن السابعة من عمره، لينهي أول ختمة، وهو في سن 15 ثم أعادها ثلاث مرات على يد عدة مشايخ، بداية بالشيخ الزين المداني، ثم الشيخ عبد القادر مزيلة بالمدرسة القرآنية لمسجد عمر بن العاص، فالشيخ جلال جيروري بمسجد عبد الله بن هشام. شارك الشاب في جميع المسابقات الولائية والجهوية والوطنية وكان في غالبها يحصل على جوائز في المراتب الأولى. بدأت منافساته في المسابقات الوطنية سنة 2017، وهي السنة التي لم يتأهل فيه للأدوار النهائية بينما احتل المرتبة السابعة وطنيا في السنة التي تليها، واحتل المرتبة الثانية سنة 2019 والمرتبة 14 سنة 2021 فيما احتل الرابعة وطنيا السنة الفارطة 2023 ناهيك عن مشاركاته في منافسات أخرى كانت تنظمها جمعيات ونوادي وكذا المسابقات الولائية والجهوية، آخرها تلك التي نظمت بولاية سيدي بلعباس والتي كانت المرتبة الأولى من نصيبه. الشيخ قادة بكاري الذي يأتي الثاني بين إخوته، حيث يكبره شقيقه سنا ثم شقيقتاه اللتان تحفظان القرآن هما كذلك. فقد شاركت شقيقته الصغرى “خيرة” في جميع المسابقات الولائية، ونالت المرتبة الأولى في كل الفئات، وهي حاليا في مراحل متقدمة من مسابقة مزامير داوود التي تنظمها قناة “الشروق”، إلى جانب ذلك فهي مجتهدة في دراستها وعلى مثل ذلك دأبت شقيقتها الكبرى التي تزاول دراستها الجامعية، حيث تحفظ من القرآن 20 حزبا وتعول على الأيام المقبلة لإتمام باقي الأحزاب حفظا.

وقد تحدثت “الشروق” إلى الشيخ قادة بكاري صاحب المرتبة الأولى حيث أكد أن أفراد عائلته منشغلون بالقرآن الكريم متأثرون بأقاربهم الذين يحفظون القرآن ويدعون إلى حفظه، فقد كان والداه يدفعان به وبإخوته إلى تعلم القرآن والمواظبة عليه لحفظه، إذ كانت نتيجة حرص الوالدين ووقوفهما أن تخرج ابنهما وابنتيهما حافظين لكتاب الله ومرصعين بجوائز مهمة.

يضيف السيد بكاري بأنه شارك في هذه المسابقة على أساس مشاركة عادية كغيرها من المسابقات التي كان يدخلها منذ ما يزيد عن سبع سنوات، ولم يكن ينتظر المرتبة الأولى، وهو ما أحدث مفاجأة له ولأفراد عائلته خاصة واللجنة تعلنه متوجا بالمرتبة الأولى وطنيا وتسلمه شهادته التكريمية من الوزير الأول نذير العرباوي باسم رئيس الجمهورية.

كما أثنى الشاب كثيرا على العاطفة التي غمره بها أهل معسكر، قائلا بأنه فرح بهذا التتويج لرمزيته، فهو للولاية وليس لشخصه على حد قوله، مضيفا بأنه تابع الاهتمام البالغ الذي لقيه تتوجيه بالمرتبة الأولى من قبل المعسكريين وأبناء قرية سلاطنة خصوصا.

يتولى الشيخ قادة بكاري حاليا إمامة الناس في الصلوات الخمس والتراويح تطوعا بإحدى المساجد بولاية وهران، وهو يأمل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تمكنه من وظيفة في مجاله وهو إمام بعدما أتم حفظ القرآن ودراسته الجامعي.