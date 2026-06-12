“قادرون على تجاوز إنجاز 2014 وصناعة المفاجأة

فوزي غلام يرفع سقف الطموحات:

أعرب فوزي غلام، النجم السابق لنادي نابولي الإيطالي والمنتخب الوطني، عن تفاؤله بقدرة “الخضر” على صناعة مفاجأة مدوية في نهائيات كأس العالم 2026. وفي حوار حصري خص به موقع “وين وين”، رسم غلام خارطة طموحات التشكيلة الوطنية، متمنياً أن ينجح الجيل الحالي في تخطي الإنجاز التاريخي لجيل 2014 والوصول إلى ما بعد الدور ثمن النهائي، رغم إقراره بأن المجموعة الحالية تضم عناصر شابة تحتاج إلى كسب الخبرة تحضيراً لنسخة 2030.

وفي تعليقه على خيارات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، فضّل غلام الابتعاد عن الجدل الإعلامي، مؤكداً دعمه المطلق لخيارات الناخب الوطني، ومشدداً على ضرورة التفاف الجميع حول “الخضر” في هذا المحفل العالمي، رغم اعترافه الصريح بالشعور بالإحباط جراء استبعاد ثنائي الوزن الثقيل بغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر، اللذين وصفهما باللاعبين الكبيرين. وفي المقابل، أشاد غلام بالحارس لوكا زيدان، مؤكداً أن تألقه في كأس إفريقيا الأخيرة ومردوده القوي في ودية هولندا يثبتان صحة خيارات المدرب وبُعد نظره الفني.

أما عن إمكانية تكرار إنجاز منتخب المغرب في مونديال 2022 والوصول إلى المربع الذهبي، فقد أكد الظهير الأيسر الأسبق أن الفوارق التقليدية في كرة القدم قد تلاشت، ولم يعد هناك مفهوم “منتخبات صغيرة”، مستدلاً بتطور المنتخبات العربية والإفريقية وقدرتها على مجابهة كبار اللعبة.

وفي ختام تصريحاته، وضع غلام الجزائر كمرشحه الأول والقلبي لنيل اللقب، إلى جانب قوى تقليدية مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وأشار إلى عامل تكتيكي قد يصب في مصلحة “المحاربين”؛ حيث اعتبر أن تسليط الأضواء والضغوط الإعلامية على المنتخب المغربي قد يمنح الجزائر أفضلية اللعب براحة أكبر بعيداً عن الشحن النفسي، لاستغلال ذلك وصناعة المفاجأة بدءاً من تجاوز عقبة المجموعة العاشرة التي تضم الأرجنتين، النمسا، والأردن، ثم تسيير مباريات الأدوار الإقصائية خطوة بخطوة.