“قادرون على خلق صعوبات للأرجنتينيين وللنمساويين”

قال إن مواجهة رفقاء ميسي مهمة وليست حاسمة... ماجر:

أكد أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، فرص المنتخبات الأفريقية العشرة بما فيها الرباعي العربي المشارك في كأس العالم 2026، في المونديال الذي يضم 48 منتخبا لأول مرة بدلا من 32.

وستخوض الجزائر، التي غابت عن نسختي 2018 و2022، المونديال للمرة الخامسة، ضمن مجموعة تضم الأرجنتين والنمسا والأردن، وتأمل على الأقل، أن تحقق نفس النتيجة التي حققتها في 2014 في البرازيل، حيث تجاوزت الدور الأول.

وقال ماجر عن الجزائر الغائبة عن نسختي 2018 و2022، وستشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة: “المواجهة الأولى أمام الأرجنتين ستكون مهمة، لكنها ليست حاسمة. يتعين على الجزائر الاعتماد على نقاط قوتها، وهي قادرة على خلق صعوبات لرفقاء ميسي وللنمساويين”.

وتابع: “أعتقد أنها تملك الإمكانيات لتجاوز الدور الأول وتقديم مشاركة مميزة. أحلم برؤيتها تبلغ ربع النهائي”.

وعن حظوظ المغرب (مجموعته: البرازيل، هايتي، إسكتلندا) صرح ماجر في حواره مع موقع أفريكافوت: “في 2022 شكّل المغرب المفاجأة الكبرى للبطولة. إنه منتخب قوي جدا، وسيكون تحت أنظار الجميع. يمكنه التأهل من مجموعة صعبة تضم البرازيل، أحد أبرز المرشحين، وإسكتلندا التي يمكن أن يشكل حماسها مشكلة، وهايتي التي لن يكون لديها ما تخسره”.

وقال ماجر عن مصر: “تمتلك مصر المؤهلات اللازمة للتأهل. لديها لاعبون بمستوى عالٍ على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش. لم تفز بأي مباراة في كأس العالم منذ 1934، لكنني أعتقد أنها قادرة على إنهاء الدور الأول خلف بلجيكا”.

وقال ماجر عن تونس: “لم تتمكن تونس أبدا من تجاوز الدور الأول في المونديال. تبدو المهمة معقدة أمام هولندا والسويد واليابان. تونس منتخب جيد، لكنني لا أعرف لماذا ينقصها دائما شيء بسيط للتأهل. هل الأمر نفسي؟ لا أدري، لكنني أرى أنها تملك الإمكانيات للتأهل حتى من مجموعة صعبة”.

وعن السنغال صرح: “يواجه منتخب السنغال، الموجود في مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج والعراق، تحديا كبيرا. فرنسا مرشحة قوية، والنرويج أظهرت مستوى مميزا في التصفيات. لكن السنغال يمتلك منتخبا رفيع المستوى. سيحتاج إلى أداء استثنائي للتأهل وتقديم مسار جيد، وهو قادر على ذلك. سيعتمد الأمر جزئيا على مستوى ساديو ماني”.

وبالنظر لمجموعة كوت ديفوار التي تحلم بتجاوز الدور الأول بعد ثلاث محاولات فاشلة (2006 و2010 و2014)، سيواجه الفيلة ألمانيا والإكوادور وكوراساو، أكد: “يمكنها التأهل، لكنني لا أتوقع لهم الوصول بعيدا”.

وتوقع أسطورة الخضر إمكانية تأهل الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث ضمن المجموعة التي تضم معهم البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، مضيفا: “لكن ما بعد ذلك سيكون مرورهم صعبا”.

بعد تغيير المدرب في أبريل، حيث حل كارلوس كيروش محل أوتو أدو، ينتظر منتخب غانا مهمة صعبة أمام إنجلترا وكرواتيا وبنما.

وبدا ماجر غير متفائل بمسار من كانوا سابقا يُلقبون بـ “برازيل أفريقيا”، مشددا: “هذا المنتخب لم يقنعني في السنوات الأخيرة. إنجلترا وكرواتيا أعلى مستوى، وبنما منتخب عنيد. الغانيون أصبحوا أقل جودة مما كانوا عليه”.

أما الرأس الأخضر فسيخوض تجربته الأولى في كأس العالم، وسيواجه إسبانيا وأوروجواي والسعودية. وعنه قال: “ستكون تجربة رائعة للرأس الأخضر. سيستفيد منها للتعلم دون ضغط. لكن بصراحة، أتوقع أن تكون مهمته صعبة جدا، لأن منافسيه الثلاثة أفضل منه، خاصة إسبانيا”.

وبشأن جنوب أفريقيا الذي سيواجه المكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك، فأكد: “يبدو لي الأضعف في مجموعته”.وختم ماجر بتوقع المرشحين للقب: “المرشحون للقب كأس العالم هم: فرنسا وإسبانيا والأرجنتين، بالإضافة إلى البرتغال والبرازيل وإنجلترا، ولا أنسى ألمانيا”.