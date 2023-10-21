قادري ثاني أفضل مُراوغ في بلجيكا

يتموقع اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري ثانيا، في لائحة أفضل المُراوغين في بطولة بلجيكا للموسم الحالي.

ونجح صانع الألعاب قادري في 3.5 مُراوغات، خلال كلّ مباراة أجراها بِزيّ نادي كورتري، لِحساب بطولة بلجيكا هذا الموسم، الرّقم المُرادف لِنسبة 58%. استنادا إلى إحصائيات نشرها الموقع البلجيكي “فوتبال فليتسن” في أحدث تقرير له بِهذا الشّأن.

وخاض عبد القهّار قادري كلّ لقاءات فريق كورتري في البطولة البلجيكية أساسيا، وعددها 10 مواجهات. وسجّل هدفَين. دون احتساب مباراة الجولة الـ 11.

ويتصدّر اللائحة الدولي النرويجي أنطونيو نوزا جناح فريق بروج، بـ 4.2 مُراوغات، وبِنسبة 61%.

ويشغل المركز الثالث اللاعب السنيغالي أبو بكر كايتا جناح فريق سان ترويدن، بـ 3.4 مراوغات، وبِنسبة 50%.