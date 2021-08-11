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رياضة

قادري على خطى زيدان وسعدي وعطال

علي بهلولي
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قادري على خطى زيدان وسعدي وعطال

التحق اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري، بِفريق كورتري الذي ينتمي إلى بطولة بلجيكا للقسم الأوّل.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي البارادو، الأربعاء.

وكان صانع الألعاب عبد القهار قادري (21 سنة) يرتبط مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وأمضى قادري عقدا جديدا، يلعب بِموجبه لِفريقه كورتري البلجيكي حتى صيف 2025.

وشارك عبد القهار قادري في 29 مباراة لِبطولة الموسم الحالي، من أصل 35 مواجهة خاضها فريقه البارادو. وسجّل 3 أهداف. عِلما أن ابن بلدية الحمامات (العاصمة) ينتمي إلى المنتخب الوطني المحلي، الذي يُدربه التقني مجيد بوقرة.

وسبق لِفريق كورتري البلجيكي أن ضمّ في صفوفه لاعبين دوليين جزائريين، على غرار: المهاجم جمال زيدان ما بين 1980 و1985، ولاعب الخط الأمامي إدريس سعدي ما بين 2016و2017، والمدافع يوسف عطال في الموسم الموالي.

ويتصدّر فريق كورتري جدول ترتيب بطولة بلجيكا للموسم الجديد، بعد مرور 3 جولات، رفقة ناديَي سان جيلواز وأوستيندي.

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