قادري هداف، وممرر حاسم في مباراة سانت تروند

نال أفضل تنقيط في اللقاء الأخير لفريقه

تمكن وسط الميدان الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، من المساهمة بقسط كبير في فوز ناديه كورتري، خارج الديار، على حساب مضيفه سانت تروند بنتيجة (3-0)، بتسجيله للهدف الأول وتقديمه لتمريره الهدف الثاني، مما سمح له بالحصول على أعلى علامة، خلال مباراة دورة البقاء ضمن البطولة البلجيكية لكرة القدم.

وافتتح قادري باب التهديف لفريقه في الدقيقة (17)، قبل أن يقدم التمريرة الحاسمة لكرة الهدف الثاني الذي أحرزه زميله الاسباني ناتشو (د 22)، في الوقت الذي وقع فيه التشيلي نايل ميهساتو الهدف الثالث في الدقيقة (27).

وبعدما أبلى البلاء الحسن خلال هذه المواجهة، غادر لاعب “الخضر” أرضية الميدان في الدقيقة (87) تاركا مكانه لزميله البولوني تشوباك.

وتحصل قادري (24 سنة) على أعلى نقطة في هذا اللقاء والمقدرة بـ(8.3)، بحسب الأرقام التي كشفت عنها عدة مواقع متخصصة في إحصائيات المباريات. وبهذا يبلغ خريج أكاديمية بارادو هدفه الرابع في كل المنافسات (3 في البطولة، 1 في الكأس) فضلا عن تقديمه ثماني تمريرات حاسمة في بطولة “برو ليغ” البلجيكية.

وبات مردود اللاعب الجزائري يتحسن من مباراة لأخرى، مما قد يسمح له بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني خلال التربص القادم، المقرر شهر يونيو المقبل، في حال مواصلته على هذا المنوال.

ومعلوم أن قادري التحق بصفوف نادي كورتري في أغسطس 2021 قادما من صفوف أتليتيك بارادو، الناشط في الرابطة الأولى المحترفة “موبيليس”، بعقد يمتد إلى غاية جوان 2026.

وحول العروض التي تلقاها، ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى نادي هيوستن دينامو الأمريكي، علما أن فترة الانتقالات في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مفتوحة إلى غاية تاريخ 23 أفريل الحالي.

من جهة أخرى، تعود آخر دعوة تلقاها اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري، إلى شهر مارس 2023 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار.