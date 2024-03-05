قادري يبصم على أرقام مميزة في الدوري البلجيكي

جعلته أفضل لاعب في ناديه دون منازع

واصل اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري، تقديم مستويات متميزة رفقة فريقه كورتري البلجيكي، هذا الموسم جعلته أفضل لاعب في ناديه دون منازع، وأحد أبرز الأسماء التي ستغادر الدوري البلجيكي نحو دوريات كبرى.

وبحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسبور” المتخصص، فإن قادري يعد هذا الموسم أفضل ممرر في فريقه برصيد ثلاث تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى لمساهمة تهديفية برصيد 7 مساهمات، والأكثر تسديدا نحو المرمى بـ43 تسديدة، كما يعد قادري أكثر لاعب قياما بالتمريرات الناجحة برصيد 909 تمريرة.

وصنع قادري هذا الموسم في 25 مباراة هذا الموسم 41 فرصة، منها 7 فرص خطيرة، وحقق لاعب الخضر 75 مراوغة ناجحة، في 25 مواجهة منها 24 مناسبة كأساسي، وسجل 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

ويعتبر قادري أحد أبرز الأسماء المرشحة للعودة إلى قائمة الخضر في الفترة المقبلة، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها، حيث سيكون أمام فرصة لا تعوض من أجل فرض مكانته في تشكيلة الخضر خلال الفترة المقبلة، مع المدرب الجديد بيتكوفيتش.