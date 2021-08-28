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رياضة

قادري يتألق مع كورتري البلجيكي

سليم.ع
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قادري يتألق مع كورتري البلجيكي

تمكن الجزائري عبد القهار قادري، من التألق في أول ظهور له مع ناديه الجديد كورتري البلجيكي..
وترك اللاعب السابق لنادي بارادو، بصمته في مباراة ناديه أمام نادي ميشيلن، بتقديمه تمريرة حاسمة في المرحلة الثانية، جاء على إثرها الهدف الثاني لناديه.
ودخل قادري بديلا في الدقيقة 72 من المباراة، وبعد مرور أربع دقائق فقط، قدم الإضافة بأول تمريرة حاسمة له في مشواره مع ناديه الجديد.
وكان قادري قد شرع في التدريبات، مع ناديه كورتري ثلاثة أيام فقط، قبل مواجهة ميشلين التي تدخل في إطار الجولة السادسة من الدوري البلجيكي.
ويحتل نادي كورتري المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد10 نقاط، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في واحدة انهزم في مبارتين.

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