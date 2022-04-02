قادري يتألّق تمريرا ومسعودي يُهدر ركلة جزاء

تألّق اللاعب الجزائري عبد القهار قادري مساء السبت، رغم خسارة فريقه كورتري بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي مالينس.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة، من عمر البطولة البلجيكية لِكرة القدم.

وصنع متوسط الميدان الهجومي قادري الهدف الأخير لِفريقه كورتري، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 47.

ورفع عبد القهار قادري رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة بِزيّ نادي كورتري، في البطولة البلجيكية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيده هدف.

وبِالمقابل، أهدر المهاجم الجزائري بلال مسعودي ركلة جزاء، نفّذها لِمصلحة فريقه كورتري في الدقيقة الـ 74. عِلما أن الفريق المحلّي كان حينها متقدّما في النتيجة بـ (2-3).

وبات فريق كورتري بعد هذه الخسارة، يجمع 37 نقطة في المركز الـ 12. ويشغل نادي مالينس الرّتبة الـ 6 بِرصيد 52 نقطة.