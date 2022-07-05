قادري يتعرض لإصابة خطيرة ستبعده 4 أشهر عن الملاعب

سيغيب عن الخضر في مواجهتي النيجر

سيغيب، عبد القهار قادري، لاعب نادي كورتريي، البلجيكي، عن تربص المنتخب الوطني المقبل، المقرر في شهر سبتمبر الذي تتخلله مباراتين رسميتين أمام منتخب النيجر، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 بساحل العاج، وهي النهائيات التي قامت الكاف بتأجيلها إلى مطلع سنة 2024.

وتعرض قادري لإصابة خطيرة خلال تربص فريقه كورتريي بهولندا، على هامش مباراة ودية، استعدادا للموسم القادم، وهي الإصابة التي ستبعده عن الميادين لمدة طويلة تتراوح بين 4 و5 أشهر،على سحب تقدير الصحافة البلجيكية.

وكان نادي كورتريي البلجيكي، قد كشف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن الإصابة التي تعرض لها نجمه الجزائري، عبد القهار قادري، والتي استدعت لإجراء تدخل جراحي يوم أمس الثلاثاء.

للإشارة، فإن عبد القهار قادري تلقى أول استدعاء للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول في التربص الأخير خلال شهر جوان الماضي، وسجل أول ظهوره في التشكيلة الوطنية يوم الـ 12 من جوان الماضي، في اللقاء الودي أمام منتخب إيران بالعاصمة القطرية الدوحة.