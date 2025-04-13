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رياضة

قادري يقترب من ضمان البقاء مع فريق كورتري البلجيكي

الشروق الرياضي
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قادري يقترب من ضمان البقاء مع فريق كورتري البلجيكي

اقترب الدولي الجزائري، في صفوف كورتري البلجيكي لكرة القدم، عبد القهار قادري من ضمان البقاء مع فريقه في البطولة المحلية “غوبيلر بروليغ”، وساهم في فوز فريقه على بيرشوت بنتيجة (3-2)، السبت، في الأسبوع الثالث من تصفيات “السقوط” إلى الدرجة الثانية.

وساهم قادري في هدف انتصار فريقه في الدقيقة الـ82، رافعا بذلك رصيده إلى 10 تمريرات بألوان نادي كورتري.

وظهر متوسط الميدان الجزائري، بأداء جيد خلال 84 دقيقة التي لعبها، متحصلا فيها على علامة 7.7 وفقا لموقع “هوسكورد” وهو ثاني أعلى تقييم في اللقاء.

وبعد هذا الانتصار، يكون نادي كورتري قد ضم بشكل كبير البقاء في بطولة “غوبيلر بروليغ”.

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