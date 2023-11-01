قادري يُؤهّل فريقه

أهدى اللاعب الدولي الجزائري عبد القهّار قادري سهرة الأربعاء، التأهّل لِفريقه كورتري البلجيكي.

وفاز فريق كورتري بِواقع ركلات الترجيح (3-4) على نادي دندر من القسم الثاني البلجيكي، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1).

ومكّن هذا الفوز فريق كورتري من التأهّل، للدور ثمن النّهائي من عمر منافسة كأس بلجيكا.

وسجّل القائد وصانع الألعاب قادري هدف فريقه كورتري، من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وطرد الحكمُ لاعبا من كلّ فريق: في الدقيقة الـ 37 لِنادي دندر، والوقت بدل الضّائع (د120+5) لِفريق كورتري.

وخلال سلسلة ركلات الترجيح، حاز قادري شرف آخر لاعب يُسدّد كرته، فسجّل هدف الفوز والتأهّل لِفريقه كورتري.

وبات عبد القهّار قادري يحوز رصيد 3 أهداف، في بطولة بلجيكا وكأس هذا البلد للموسم الحالي.