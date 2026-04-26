اقتصاد

قادمة من إسبانيا.. ميناء تنس يستقبل شحنة محمّلة بـ 7150 رأسًا من الأغنام

إذاعة الشلف
جانب من عملية تفريغ الشحنة

وصلت اليوم الأحد، شحنة جديدة تضم 7150 رأس غنم مستوردة من إسبانيا إلى ميناء تنس بولاية الشلف، على متن باخرة “أناكين”، في ثالث شحنة تصل إلى الميناء ذاته، في إطار برنامج تزويد السوق الوطنية بأضاحي العيد.

وتندرج هذه العملية ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ضمان توفير أضاحي العيد لفائدة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى.

وتخضع الأضاحي المستوردة لإجراءات الحجر الصحي لمدة سبعة أيام قبل الشروع في توزيعها على نقاط البيع، التي سيتم ضبطها حصريًا عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.

مشروع لتزويد مركب الفوسفات بـ 3 ملايين متر مكعب من المياه الصناعية سنوياً

