قادمة من الإمارات.. فرنسا تحتجز طائرة بسبب شبهة “الإتجار بالبشر”

أعلنت السلطات الفرنسية أمس، الجمعة 22 ديسمبر، عن احتجازها لطائرة قادمة من الإمارات تحمل 303 من الركاب الحاملين للجنسية الهندية، وهذا بعد شبهة “الإتجار بالبشر”.

حسب ما نقلته “فرانس 24” فالسلطات الفرنسية قامت باحتجاز الطائرة القادمة من دبي الإماراتية والمتجهة نحو نيكاراغوا بعد أن تلقت “بلاغا مجهولا” مفاده أن الطائرة “تنقل ركابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر”.

وحطت الطائرة، من نوع “إيرباص أ 340″، بعد ظهر الخميس في مدرج مطار فاتري الصغير شرق باريس، لتتوقف فيه للتزود بالوقود، لتقوم السلطات باحتجازها والتحقيق مع الركاب.

وحسب ما نقلته “فرانس 24″ عن النيابة العامة فـ”جلسات الاستماع والتدقيق في شروط وأهداف نقل الركاب” جارية وذلك “للتأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة”. كما أفادت أنه تم إيداع راكبين الحبس الاحتياطي.